Rząd chce wprowadzić zerowy VAT na bilety. Potrzebna zgoda UE

O możliwość wprowadzenia zerowego VAT-u na bilety kolejowe i autobusowe poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski, odpowiadając na poselską interpelację. Wyjaśnił, że wprowadzenie zmian ma dwa konkretne cele.

"Po pierwsze nowa preferencja wpasowałaby się w rządową strategię walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Chodzi o prace nad zwiększeniem dostępności komunikacji autobusowej i kolejowej dla osób żyjących na prowincji, w czym bardzo pomocna byłaby podatkowa ulga, która mogłaby przełożyć się na obniżki cen biletów. Po drugie zerowy VAT miałby pomóc całej branży, którą mocno dotknęły skutki epidemii koronawirusa" – podaje "DGP".

Dziennik zaznacza, że na jakiekolwiek obniżki – czy to stawki podatku, czy to cen biletów – będzie trzeba poczekać. Powód? Wszystkie przepisy o VAT są ujednolicone na poziomie unijnym. Polska nie może więc samodzielnie i dowolnie wprowadzać stawek 0 proc. ani obniżać stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. lub 5 proc. Zgodę na to muszą wyrazić Komisja Europejska i Rada UE.

"Aby ją uzyskać, kraj członkowski powinien zgodnie z art. 395 unijnej dyrektywy VAT przygotować odpowiedni wniosek i przesłać go do Brukseli" – czytamy w gazecie. Takie pismo jest już przygotowywane przez Ministerstwo Finansów.

