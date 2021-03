Dobre dane resortu finansów. Budżet państwa z nadwyżką po lutym

Szef resortu finansów w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował o nadwyżce w budżecie państwa po lutym 2021 roku. Tadeusz Kościński stwierdził również, że wpływy budżetowe utrzymują się na stabilnym poziomie, a wspomniana nadwyżka po dwóch miesiącach obecnego roku wyniosła 876,3 mln złotych.

"Kościński @MF_GOV_PL dla @PAPinformacje: wpływy do budżetu pozostają stabilne, po lutym budżet miał nadwyżkę w wysokości 876,3 mln zł" – napisano na profilu PAP na Twitterze.

Założenia budżetowe

Pod koniec zeszłego roku Tadeusz Kościński zaprezentował założenia budżetu państwa na rok 2021. Najważniejszą kwestią dla rządu było utrzymanie wypłat świadczeń z programów społecznych. Ten cel udało się utrzymać.

– Przygotowaliśmy bezpieczny i wspierających odbudowę gospodarki budżet na 2021 rok. W przyszłym roku z zaciągniętego deficytu chcemy stworzyć poduszkę finansową przede wszystkim na rozkręcanie gospodarki, a nie jej ratowanie – powiedział Kościński w grudniu 2020 roku.

Nowy Polski Ład

Polski rząd chce podnieść polską gospodarkę z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa za pomocą rozwiązań zawartych w Nowym Polskim Ładzie.

Wciąż jednak nie wiadomo na czym właściwie ma polegać ten wielki projekt, gdyż środowisko premiera i PiS strzeże szczegółów. Jak dotąd zaprezentowano jedynie 10 obszarów, które swoimi działaniami będzie obejmował "Nowy Ład".

Jak podało niedawno OKO.press, w planie znajdą się dwie dość istotne propozycje. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytur bez podatku do 2,5 tys. zł. Program Nowego Ładu ma zostać ogłoszony na konwencji 20 marca. Te doniesienia częściowo potwierdził kilka dni temu premier Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku specjalny wpis skierowany do seniorów, w którym podkreślił, że pomoc dla seniorów stanowi jeden z filarów Nowego Ładu.

