Ważne orzeczenie TSUE. Chodzi o posiłki na wynos

To ważne dla polskich restauratorów orzeczenie zapadło 22 kwietnia 2021 roku – informuje portal "Wiadomości Handlowe".

Dobre wieści dla branży gastronomicznej

Celem postępowania było ustalenie, czy działalność polegająca na sprzedaży na różne sposoby dań i posiłków gotowych do spożycia należy do kategorii "usług restauracyjnych i cateringowych", do których można stosować obniżoną stawkę VAT (5 proc.). TSUE miał rozstrzygnąć tę kwestię odnośnie do dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży "drive in" i "walk through", "food court", oraz "wewnątrz punktów sprzedaży".

W postępowaniu uczestniczył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, który zwrócił uwagę, że sprzedaż posiłków na wynos w ramach ww. czynności nie stanowi świadczenia usług restauracyjnych a jedynie dostawę towarów.

TSUE: restauratorzy mogą stosować obniżoną stawkę VAT

Trybunał zgodził się z argumentacją polskiego rzecznika, uzasadniając, że "w przypadku usług złożonych przeważający element transakcji należy określić, w oparciu o punkt widzenia konsumenta". Według TSUE, w tym przypadku należy uznać, że dostarczaniu żywności lub napojów nie towarzyszy żadna usługa wspomagająca, co oznacza, że przedmiotową transakcję należy zakwalifikować jako dostawę towarów.

"Pojęcie usług restauracyjnych i cateringowych obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego. Jeżeli klient końcowy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca" – wskazał w orzeczeniu TSUE.

Czytaj też:

Mentzen ponownie alarmuje ws. słów Gowina. "W mediach nie ma burzy"Czytaj też:

Gastronomia w fatalnej sytuacji. Apelują o otwarte ogródki w maju