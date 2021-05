Porozumienie nie poprze zmian podatkowych w Polskim Ładzie? Sroka: Nie do zaakceptowania

– Polski Ład to kierunki programowe, propozycja rozwoju, wprowadzenia zmian. Te propozycje zaakceptowaliśmy, złożyliśmy swoje i one zostały do Polskiego Ładu włączone – zapewniła w Polsat News rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka. – Dzisiaj również byśmy podpisali się pod Polskim Ładem – przyznała.

Dodawała, że "ostateczna wersja musi zostać przekuta w ustawy, one będą nabierały kształtów do czasu podpisu przez prezydenta". – Będziemy nasze propozycje dalej zgłaszać i przekonywać partnerów – mówiła.

Zmiany podatkowe

Jak poinformowała Magdalena Sroka, pytana o zmiany podatkowe, "jeszcze w zeszłym tygodniu Jarosław Gowin spotkał się z premierem Morawieckim i dyskutowali na temat ostatecznych zapisów". – Tutaj jeszcze propozycje Porozumienia są na stole. Mam nadzieję, że tak jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę i pracę zastosowaliśmy tzw. ulgę Gowina – podkreśliła.

– Pracujemy obecnie nad tym, żeby takie zastosowania były możliwe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy, również osoby rozliczające się z podatku liniowego powinny mieć możliwość skorzystali z 30 tys. kwoty wolnej od podatku – dodała.

– Wydaje mi się, że większość osób w Porozumieniu podziela moje zdanie, że obecne zapisy w Polskim Ładzie są nie do zaakceptowania – stwierdziła Sroka.

Ulga Gowina

Rzecznik Porozumienia przybliżała również jak miałaby działać tzw. ulga Gowina.

– Ten algorytm miałby być stosowany tak samo, jak przy osobach zatrudnionych na umowie o pracę. Odpowiedzialność za służbę zdrowia spoczywa na nas wszystkich., dlatego podatki powinny być sprawiedliwe i równe. Ale dla osób prowadzących działalność gospodarczą chcemy zastosowania "ulgi Gowina", by obliczenia były proporcjonalne – mówiła Sroka.

