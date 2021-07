Naimski: Nie ma połączenia między sprawą NS2 a współpracą z USA w dziedzinie atomu

Polityk w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" odniósł się do swojego spotkania z przedstawicielem Departamentu Stanu USA Derekiem Cholletem.

"Pan Derek Chollet przedstawił stanowisko amerykańskie w sprawie porozumienia z Niemcami dotyczące Nord Stream 2. My w Polsce, co zostało podkreślone, jesteśmy rozwojem tej sytuacji zaniepokojeni, niezadowoleni" – powiedział.

Piotr Naimski zrelacjonował powody, dla których ta inwestycja spotyka się z tak twardą krytyką Polski. Chodzi głównie o finansowanie wojennych działań Kremla i stworzenie z Gazpromu monopolisty na europejskim rynku gazowym.

"Doszliśmy do wniosku, że to jest moment, w którym należy poważnie zacząć się zastanawiać nad tym, jak realnie wzmocnić poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie. To powinna być pozytywna strategia obejmująca wzmocnienie współpracy nie tylko militarnej w regionie, ale też m.in. w dziedzinie energii, nowych technologii" – stwierdził.



Co z atomem?

Drugą kwestią poruszoną na spotkaniu była dalsza współpraca naszego kraju i USA przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.

"Rozmawialiśmy o stanie zaawansowania realizacji umowy międzyrządowej amerykańsko-polskiej w tej sprawie i tutaj mamy poparcie Departamentu Stanu dla naszego projektu, jesteśmy w stałym kontakcie z Departamentem Energii" – zdradził pełnomocnik rządu.



Jego zdaniem nie można postrzegać amerykańskiego zaangażowania w projekt jądrowy w Polsce w kategoriach "rekompensaty" za NS2. "Nie ma takiej ceny, za którą Polska mogłaby zaakceptować tę inwestycję" – dodał.

Piotr Naimski zapewnił, ze "nie ma połączenia między sprawą Nord Streamu 2 a naszą współpracą w dziedzinie energetyki ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności w dziedzinie energetyki nuklearnej. Ta strategiczna współpraca jest faktem od dłuższego już czasu".

Polityk podkreślił, że amerykańska oferta jądrowa zostanie rozpatrzona jesienią tego roku, a uruchomienie pierwszego reaktora odbędzie się według planu w 2033 roku.

