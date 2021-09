"Do tego typu sytuacji nie dojdzie". Soboń ujawnia plany rządu na IV falę pandemii

Polityk przyznał, że rząd nie planuje wprowadzania lockdownu podczas spodziewanej IV fali pandemii koronawirusa, nawet w przypadku znacznego wzrostu dziennej liczby nowych zakażeń. Soboń wskazał powody, dla których ponowne zamknięcie gospodarki nie będzie miało miejsca.

Inna sytuacja

– Na dzisiaj nie ma takich planów, nie rozmawiamy o tym, nie planujemy tego – powiedział w piątek wiceminister aktywów państwowych na antenie Polskiego Radia 24.

– Jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji, niż byliśmy jesienią roku ubiegłego, czy wiosną ubiegłego roku, czy wiosną tego roku. Choćby ze względu na skalę osób zaszczepionych, skalę osób, które przeszły chorobę, przygotowanie służby zdrowia, odpowiednią infrastrukturę do testów, do leczenia czy pomagania pacjentom w szpitalach. Więc na dziś nie planujemy – wyjaśnił polityk.

Co więcej, zgodnie ze zdaniem ekspertów, nie będzie także potrzeby wprowadzania rygorystycznych obostrzeń sanitarnych.

– Według tego, co mówią eksperci, to do tego typu sytuacji, która by uzasadniała tak daleko idącą ingerencję jak lockdown, nie dojdzie – powiedział wiceminister i dodał: "Ja dzisiaj jestem umiarkowanie optymistyczny, że ten scenariusz jest najbardziej realnym scenariuszem".

Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w Radiu Plus, że coraz bardziej realne wydaje się wprowadzenie w Polsce lockdownu.

– Mogę powiedzieć, że zawsze takie ryzyko istnieje i faktycznie liczba zachorowań pod tym kątem nie jest optymistyczna, bo ona stale rośnie – stwierdził polityk.

Koronawirus w Polsce

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 652 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Odnotowano 8 przypadków śmiertelnych.

W szpitalach przebywa 911 chorych z COVID-19, w tym 101 pacjentów jest podłączonych do respiratorów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

