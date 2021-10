Pensja wicepremiera Kaczyńskiego. Ile zarabia w rządzie?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego przed rokiem. Jest wicepremierem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo – stoi na czele Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Podczas ostatniego posiedzenia klubu PiS Kaczyński zapowiedział, że z początkiem nowego roku zrezygnuje ze stanowiska w rządzie. Chce wrócić na Nowogrodzką i skupić się tylko na kierowaniu partią. – Prezes wskazywał, że ze względu na funkcję wicepremiera w siedzibie partii pojawia się raz na tydzień i że jest to niewystarczające – powiedział PAP jeden z posłów PiS.

Będą też inne zmiany w rządzie – poseł Partii Republikańskiej Kamil Bortniczuk zostanie ministrem sportu, a Łukasz Mejza jego zastępcą.

Ćwierć miliona złotych

Tymczasem jak informuje "Fakt", odejście Kaczyńskiego z rządu będzie wiązało się ze sporą obniżką zarobków. Jako wicepremier zarabiał około 15,1 tys. zł miesięcznie. Po sierpniowych podwyżkach dla osób sprawujących najwyższe funkcje w państwie, pensja wicepremiera wzrosła o blisko 6 tys. zł miesięcznie.

Rok pracy w rządzie przełożył się na blisko 215 tys. zł dodatkowego wynagrodzenia dla prezesa PiS. Jeśli pozostanie na stanowisku do końca roku, kwota ta wzrośnie do 260 tys. zł – wyliczyła gazeta.

Nie są to wszystkie zarobki Kaczyńskiego w polityce. Jako poseł otrzymuje on także około 4 tys. zł diety poselskiej oraz 12,8 tys. zł uposażenia. Ze względu na wiek prezes PiS nabył już także prawa emerytalne – co miesiąc na jego konto wpływa z ZUS blisko 7 tys. zł brutto.

