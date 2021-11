NBP wyprodukuje banknot i monetę. Będą poświęcone obronie polskich granic

Banknot i moneta zostaną wyemitowane w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym – zdecydował prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński. Wiadomość przekazano za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej NBP.

Okazjonalna kolekcja

Zarówno moneta, jak i banknot będą odnosiły się do "Obrony polskiej granicy wschodniej". Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawa do emitowania ich na terytorium Polski. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP, w tym kolekcjonerskie, są prawnym środkiem płatniczym na terenie całego kraju.

Sytuacja na granicy

Przy granicy polsko-białoruskiej jest coraz nie spokojniej. W poniedziałek służby reżimu Aleksandra Łukaszenki eskortowały do pasa przygranicznego w okolice miejscowości Kuźnica kolejną kolumnę kilkuset nielegalnych imigrantów. "Trwa próba masowego wejścia na teren RP" – przekazał za pośrednictwem Twittera rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

– W tej chwili na nieczynnym przejściu granicznym w Kuźnicy gromadzi się duża grupa cudzoziemców. To już kilkaset osób po stronie białoruskiej. Ci ludzie do tej pory przebywali w koczowisku przy granicy. Spodziewamy się prób siłowego forsowania granic – przekazała na konferencji prasowej rzecznik prasowy Straży Granicznej Anna Michalska. W pełnej gotowości do ochrony wschodniej granicy mają być funkcjonariusze Straży Granicznej i policji oraz żołnierze Wojska Polskiego.

Glapiński: Nic tragicznego się nie dzieje