Kandydatka PiS do Rady Polityki Pieniężnej zrezygnowała

"W dniu 25.01.2022 r. pani Elżbieta Ostrowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej" – czytamy w informacji o przebiegu procesu legislacyjnego na stronie Sejmu.

Kandydatura Ostrowskiej, zgłoszona na początku stycznia przez grupę posłów klubu PiS, została w ubiegłym tygodniu pozytywnie zaopiniowana przez sejmową Komisję Finansów Publicznych.

Elżbieta Ostrowska jest profesorem nauk ekonomicznych, związana z wydziałem zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Bankowości i Finansów). Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie: rynku kapitałowego i pieniężnego, inwestycji finansowych i rzeczowych, bankowości, zarządzania ryzykiem i spółdzielczości finansowej.

Koniec kadencji członków RPP

W harmonogramie obrad obecnego posiedzenia Sejmu podano, że w czwartek, w bloku głosowań w godz. 14:30-18:30 przewidziano m.in. "powołanie członka Rady Polityki Pieniężnej" Wojciecha Janczyka – drugiego z kandydatów do RPP, którego zgłosił PiS.

9 lutego br. kończy się sześcioletnia kadencja 2 członków RPP powołanych przez Sejm – Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona. 30 marca br. kończy się kadencja trzeciego z członków RPP powołanych przez Izbę – Jerzego Żyżyńskiego.

Senat wybrał w styczniu dwóch swoich przedstawicieli do RPP, którzy rozpoczynają sześcioletnią kadencję dzisiaj: Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka (w miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego).

Prezes NBP ma nowego doradcę

Jerzy Kropiwnicki poinformował w środę, że zostaje w NBP jako doradca prezesa Glapińskiego. Będzie zajmował się analizą światowego rynku ropy i gazu.

"Prezes NBP zaproponował mi funkcję doradcy. Umowa o pracę została zawarta na czas określony – do końca aktualnej kadencji prezesa, czyli do 21 czerwca br. Prezes może ubiegać się o reelekcję. W RPP zajmowałem się obserwacją i analizą światowego rynku ropy naftowej i gazu ziemnego. I będę to nadal czynił. Ustalenia będę dostarczał prezesowi" – napisał na swoim blogu Kropiwnicki.

