Obajtek spotkał się z Orbanem. "To ogromna wartość"

"Premier Viktor Orbán, prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz Zsolt Hernádi, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy MOL, omówili suwerenność energetyczną w Europie Środkowo-Wschodniej i wzmocnienie korytarza energetycznego Północ-Południe. Spotkanie dotyczyło również ogłoszonego kilka tygodni temu porozumienia pomiędzy Grupą MOL a koncernem" – poinformowało w wydanym komunikacie biuro premiera Węgier.

Z kolei PKN Orlen w opublikowanej informacji przypomniał, że Grupa MOL została wybrana przez płocką spółkę, jako partner do realizacji wyznaczonych przez Komisję Europejską środków zaradczych w obszarze detalicznym w związku z prowadzonym procesem przejęcia Grupy LOTOS.

Przedsiębiorstwo przekazało również, że wejdzie w posiadanie 144 stacji benzynowych na Węgrzech. "W ramach jednej transakcji wymiany aktywów PKN Orlen uzyska ponad 7 proc. udziału na detalicznym rynku Węgier i będzie czwartym koncernem w tym kraju pod względem liczby stacji" – wskazała spółka.

Obajtek: Mamy potencjał, aby zabezpieczyć nasz region

Komentując porozumienie Daniel Obajtek wskazał, że to kolejny element budowania mocnej pozycji Orlenu w Europie, który przyniesie korzyści całemu regionowi Europy Środkowo-Wschodniej.

– To ogromna wartość, że jako koncern mamy potencjał, aby zabezpieczyć ten region i zapewnić mu niezależność w kwestii dostaw paliw i źródeł energii. Węgry, gdzie jesteśmy już obecni na rynku hurtowym, są dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju, tym razem w segmencie detalicznym — podkreślił prezes PKN Orlen.

Dodał, że plan rozwoju spółki od dawna zakłada wchodzenie na kolejne rynki zagraniczne. — To właśnie się dzieje. Jestem przekonany, że partnerskie relacje między naszymi krajami, wynikające ze wspólnej historii i doświadczeń, pozwolą w pełni wykorzystać możliwości koncernu i siłę rynku – zaznaczył Obajtek.

Orlen potentatem w Europie?

Z kolei sam PKN Orlen poinformował, że "do końca tej dekady w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod polską marką Orlen ma działać co najmniej 3,5 tys. stacji, w tym udział stacji zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć z 37 do 45 proc.".

Dodano, że efekty działań "bezpośrednio przełożą się na wyniki finansowe koncernu".

"Szacuje się, że w obszarze detalicznym do 2030 r. EBITDA wzrośnie półtorakrotnie, czyli do ok. 5 mld zł" — wskazała w swoim komunikacie spółka.

