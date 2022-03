Gwałtowny spadek dostępności mieszkań na wynajem. Ceny w górę

W związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców do Polski portal domiporta.pl przeanalizował, jak zmienił się rynek najmu mieszkań w Polsce w ostatnich tygodniach.

"W zaledwie kilkanaście dni baza ofertowa mieszkań na wynajem skurczyła się w niektórych miastach o kilkadziesiąt procent. Na potrzeby tej analizy porównaliśmy estymację wyników z 19 lutego (inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego) do 12 marca. W badanych miastach liczba dostępnych ofert zmniejszyła się, przykładowo w Poznaniu o 23%, a w Krakowie nawet o 60%. To setki mieszkań na rynku lokalnym, które zostały wynajęte przez osoby prywatne" – czytamy w komunikacie.

Ponadto z danych wynika, że w Gdańsku spadek wyniósł 35 proc., w Łodzi 26 proc. i we Wrocławiu 53 proc.

Domiporta.pl zbadała też sytuację w wybranych miastach Polski Wschodniej i Centralnej. Spadki liczby dostępnych mieszkań wyniosły 24 proc. w Białymstoku, 100 proc. w Radomiu, 54 proc. w Lublinie i 12 proc. w Rzeszowie.

Ceny wynajmu w górę

"Tak duże zainteresowanie najmem przełożyło się rzecz jasna również na wzrost cen. W Radomiu ofert w zasadzie zaczyna brakować, a wszystkie ogłoszenia znikają niemalże od razu" – czytamy dalej w raporcie.

Ceny najmu w badanych miastach wzrosły o kilka procent w ok. 3 tygodnie. Najbardziej we Wrocławiu i Warszawie, które od dawna są uznawane za centra ukraińskiej emigracji (odpowiednio o 13 proc. i 10 proc.).

"Warto nadmienić, że kwota najmu w całym 2021 roku wzrosła o ok. 10%, a to oznacza, że zaledwie w ciągu miesiąca koszt najmu mieszkania w Warszawie i Wrocławiu wzrósł o tyle samo, co przez cały poprzedni rok" – podkreśla Domiporta.pl.

Portal wskazuje że do wzrostu cen najmu przyczynił się wzmożony popyt w ostatnich dniach. Jednak, jak ocenił serwis, duży odsetek wynajmujących nie zdecydował się grać na tragedii uchodźców z Ukrainy nie podwyż;sza sztucznie cen najmu.

Z raportu wynika, obecnie trudno określić, jak będą kształtowały się ceny najmu mieszkań w dłuższym okresie czasu. Wiele zmiennych nadal pozostaje niewiadomą: ilu jeszcze uchodźców z Ukrainy trafi do Polski, jak długo potrwa wojna, ile zajmie odbudowa wyniszczonego konfliktem kraju.

"Trzeba wziąć pod uwagę i to, że hale sportowe przerobione na tymczasowe schronienia, czy mieszkania udostępniane przez darczyńców nie mogą służyć do tego celu przez długie miesiące. Potrzebna jest ogromna liczba nowych lokali przeznaczonych na najem długoterminowy. Tak duży popyt sprawi, że ceny najmu będą nadal rosnąć. Zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc mieszkalnych, to obecnie największe wyzwanie stojące przed polskim rynkiem najmu" – podsumowano.

