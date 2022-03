Eurostat: Inflacja w strefie euro rekordowo wysoka

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro wzrosły o 5,9 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2021. Wcześniejsze szacunki z początku marca wynosiły jeszcze 5,8 procent. W styczniu inflacja wyniosła 5,1 procent.

Inflacja wyższa niż cel EBC

Stopa inflacji coraz bardziej przekracza cel Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jakim jest inflacja na poziomie 2 procent. W związku z tym EBC podjął decyzję o szybszej redukcji zakupu miliardowych obligacji i ich całkowitym wycofaniu latem – jeśli pozwolą na to prognozy inflacyjne. Utorowałoby to drogę do zmiany stóp procentowych, czego dokonał już amerykański bank emisyjny. Podobnie jak w Europie, rekordowe ceny energii są w Stanach Zjednoczonych silnym czynnikiem wpływającym na inflację. Oczekuje się, że przez wojnę w Ukrainie wzrost cen będzie jeszcze większy – opisuje "Deutsche Welle".

W strefie euro ceny energii wzrosły w lutym o 32 procent. W styczniu natomiast wzrost wynosił już 28,8 procent. Nieprzetworzona żywność kosztowała w lutym 6,2 procent więcej. Z kolei ceny za towary przemysłowe z wyłączeniem energii wzrosły o 3,1 procent, natomiast usługi były o 2,5 procent droższe niż przed rokiem.

Inflacja w Polsce delikatnie spadła. GUS podał najnowsze dane

W lutym 2022 r. inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 8,5 proc. – podał GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3 proc.

W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 9,1 proc., a towarów sięgnął o 8,3 proc. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +1,5 proc. i +0,9 proc.).

GUS zaktualizował też dane za styczeń – roczna inflacja wyniosła 9,4 proc. (wobec 9,2 proc. r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +1,9 proc. (wobec +1,9 proc. m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).

