"Amerykanie wyrazili zrozumienie". Polska bliżej G20 niż kiedykolwiek?

Polska zaproponowała wyrzucenie Rosji z grupy G20 za atak na Ukrainę podczas wizyty Nowaka w Stanach Zjednoczonych w połowie marca. Minister rozwoju spotkał się wtedy m.in. z przedstawicielami amerykańskiego Departamentu Stanu i Departamentu Handlu USA. Jak powiedział polski polityk, propozycja spotkała się z uznaniem i zrozumieniem naszych amerykańskich partnerów.

– Nasza propozycja, by usunąć Rosję z grupy G20 i w jej miejsce wprowadzić Polskę, spotkała się z dużym zrozumieniem przedstawicieli amerykańskiej administracji. Gina Raimondo, sekretarz handlu USA, zadeklarowała, że przekaże ją prezydentowi Joe Bidenowi, a sam pomysł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem – powiedział Piotr Nowak.

Jak wskazał minister, akces Polski do grupy dwudziestu najlepiej rozwiniętych gospodarek świata byłby dużym sukcesem Zachodu, bo pokazałby ich skuteczność we wspieraniu polskiej transformacji. Wejście Polski do grupy byłoby zwieńczeniem tego procesu.

– Wejście do G20 pokazałoby, że przy takim wsparciu kraj komunistyczny jest w stanie w ciągu 30 lat stać jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie – powiedział.

Usunięcie Rosji

Jednak procedura usunięcia Rosji z G20 nie będzie prosta. Tego rodzaju decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. Na przeszkodzie najprawdopodobniej staną Chiny, Indonezja (która teraz przewodniczy grupie) i Indie.

– Jednak pomysł w USA podoba się tak bardzo, że Stany byłyby gotowe opuścić G20 i działać w kierunku założenia nowej organizacji. Takie sugestie padały w kuluarowych rozmowach – powiedział Nowak. Pomysł wyrzucenia Rosji popierają także instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

Dziś w skład grupy wchodzi 19 najbardziej rozwiniętych państw na świecie i Unia Europejska. Wśród członków są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie oraz właśnie Rosja. Polska od lat zabiega o członkostwo w klubie, ale jak dotąd bezskutecznie, choć już kilkukrotnie zapraszano przedstawicieli polskiego rządu na obrady G20 w charakterze obserwatora.

