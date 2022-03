Ilu uchodźców z Ukrainy podjęło pracę w Polsce? Są pierwsze dane

– Na podstawie tych działań, które podjął rząd, obywatelki Ukrainy już podejmują pracę. 17 tys. na piątek zostało zgłoszonych poprzez pracodawców, że podjęły pracę – powiedziała Maląg podczas konferencji prasowej w poniedziałek.

Minister przypomniała, że dotychczas Polska przyjęła ponad 2,3 mln obywateli Ukrainy, głównie kobiet. Podkreśliła, że w wyniku podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy rynek pracy "będzie wyglądał (…) inaczej niż przed 24 lutego", czyli przed rosyjską inwazją.

Parlament uchwalił specjalne przepisy dla Ukraińców

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wprowadzono ścieżkę legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Jednocześnie zagwarantowany zostanie dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał w ciągu 7 dni powiadomić za pośrednictwem praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń - na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

