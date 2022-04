"Bezprecedensowy krok". UE zdejmie na rok cła na ukraińskie towary

Komisja Europejska zaproponowała w środę zawieszenie na rok ceł importowych na cały ukraiński eksport do Unii Europejskiej. Oznaczałby to również zawieszenie wszystkich unijnych środków antydumpingowych i ochronnych stosowanych wobec ukraińskiego eksportu stali – podaje rp.pl, powołując się na KE.

– Rozmawiałam z prezydentem Zełenskim na temat sposobów wspierania gospodarki, poza udzielaną przez nas pomocą makrofinansową i dotacjami. Oboje zgadzamy się co do kluczowego znaczenia szybkiego i szerokiego zawieszenia ceł importowych dla pobudzenia gospodarki Ukrainy. Krok, który podejmujemy dzisiaj, jest odpowiedzią na to wezwanie. Znacznie ułatwi eksport ukraińskich towarów przemysłowych i rolnych do UE. W tych strasznych czasach nadal wspieramy Ukrainę – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Wniosek KE musi teraz zostać rozpatrzony i uzgodniony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Środki pomogą eksporterom i producentom

"Od początku rosyjskiej agresji Unia priorytetowo traktowała znaczenie utrzymania gospodarki Ukrainy – co jest kluczowe zarówno dla jej wygrania w tej wojnie, jak i powrotu na nogi po wojnie" – napisał na Twitterze Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. handlu.

Jak zaznacza unijny decydent, środki te bezpośrednio pomogą ukraińskim producentom i eksporterom, a także wzbudzą zaufanie do ukraińskiej gospodarki i wyślą silny sygnał, że UE zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie w potrzebie – opisuje rp.pl.

