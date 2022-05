Rośnie deficyt handlowy Polski. NBP podał nowe dane

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 3 253 mln euro wobec 1 559 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej – podał w piątek Narodowy Bank Polski.

"Według wstępnych szacunków wartość eksportu towarów w marcu 2022 r. wyniosła 123 mld zł, a importu 138,5 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 20,2% i 39% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najsilniejsze wzrosty zarówno w eksporcie, jak i w imporcie nastąpiły w kategoriach obejmujących paliwa oraz towary zaopatrzeniowe, co wynikało z silnego wpływu cen na nominalne dynamiki obrotów handlowych, podczas gdy zmiany wolumenów pozostawały relatywnie niewielkie" – napisano w komentarzu banku centralnego.

Szkodzi nam wojna i drożejące surowce

Podkreślono, że w marcu do powiększenia się różnicy między dynamikami eksportu i importu przyczyniła się wojna na Ukrainie.

"Wzrost cen paliw na rynkach światowych spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę oraz obserwowana deprecjacja złotego przyczyniły się do zwiększenia wartości importowanych paliw. W wyniku tych tendencji nastąpiło skokowe pogorszenie się salda obrotów towarowych" – czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,2 mld zł, tj. o 23,9%. Wartość rozchodów wyniosła 17 mld zł i zwiększyła się o 3,7 mld zł, tj. o 27,4%. Na dodatnie saldo usług (10 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (5,3 mld zł), usług transportowych (3,8 mld zł) oraz podróży zagranicznych (0,9 mld zł) – poinformował NBP.

