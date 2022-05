"To wypowiedzenie wojny". Szef Światowego Programu Żywnościowego alarmuje ws. Rosji

David Beasley stwierdził, że fiasko odblokowania zamkniętych portów na Ukrainie w celu wyeksportowania zboża doprowadzi miliony ludzi na skraj głodu.

– Niepowodzenie w otwarciu portów będzie wypowiedzeniem wojny światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu, powodując głód, doprowadzając do destabilizacji państw, a także powodując masową migrację – powiedział w środę szef WFP, przemawiając na spotkaniu ONZ dotyczącym bezpieczeństwa żywności, którego gospodarzem był Sekretarz Stanu USA Antony Blinken.

Widmo głodu

– Bezwzględnie konieczne jest, abyśmy pozwolili na otwarcie tych portów. Nie chodzi tylko o Ukrainę. Chodzi o najbiedniejszych z biednych na całym świecie, którzy w tej chwili, gdy o tym mówimy, są na krawędzi głodu – mówił dalej szef WFP.

Beasley zaapelował bezpośrednio do prezydenta Federacji Rosyjskiej o odblokowanie ukraińskich portów.

– Proszę więc prezydenta Putina, jeśli w ogóle ma pan serce, proszę otworzyć te porty. Proszę zapewnić wszystkich zainteresowanych, że przejścia będą czyste, abyśmy mogli nakarmić najbiedniejszych z biednych i uniknąć głodu, tak jak to zrobiliśmy w przeszłości, kiedy narody w tej sali zjednoczyły się – powiedział.

Szef Światowego Programu Żywnościowego zaznaczył, że Ukraina jest narodem, który produkuje wystarczająco dużo zboża, by wyżywić 400 milionów ludzi. W tej chwili z powodu wojny nie może go jednak wyprodukować i sprzedać. Kluczowe jest zatem, jak ujął to Beasley, aby ukraińskie gospodarstwa wróciły do pracy, aby "ciężarówki, pociągi i statki mogły wrócić do pracy".

– Czas ucieka – zakończył swoje wystąpienie szef WFP.

W środę sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres również wskazał na to, jak wojna na Ukrainie, oprócz innych globalnych kryzysów, "grozi dziesiątkom milionów ludzi brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, niedożywieniem i masowym głodem"

– W naszym świecie jest wystarczająco żywności dla wszystkich, ale musimy działać razem, pilnie i solidarnie – powiedział Guterres.

