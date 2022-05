Polacy pokochali zdalną pracę. Jednoznaczne wyniki badań

- Analiza danych pokazuje, że już w marcu widoczne były pierwsze oznaki zmian w organizacji pracy. Możemy przypuszczać, że mamy tu do czynienia z inicjatywą zarówno pracowników, jak i pracodawców. [...] Badania wskazują, że częściej niż wcześniej bywamy w biurach. Te proporcje nadal mogą się zmieniać na korzyść bardziej 'biurowego' modelu pracy hybrydowej. Nie spodziewamy się jednak powrotu do pracy stacjonarnej jako dominującego modelu - powiedziała ekspertka ds. badań użytkowników w Grupie Pracuj Małgorzata Skonieczna, cytowana w komunikacie.

Stabilne wydają się zwyczaje dotyczące dni wybieranych na wizyty w biurze. Zdecydowanie najchętniej do firmy przychodzi się w poniedziałki (46 proc.), co stanowi wynik bardzo bliski do tego sprzed pół roku. Natomiast najrzadziej preferowane były piątki (9 proc.) oraz weekendy (2 proc.). Takie wybory pracowników mogą sugerować, że poniedziałki są wskazywane zarówno przez wielu pracowników, jak i firmy jako dni służące uporządkowaniu zadań, ich podziałowi i organizacji spotkań wymagających bezpośrednich kontaktów.

Polacy za pracą zdalną

Największy pozytywny wpływ na skłonność do starania się o zatrudnienie ma dofinansowanie pracy zdalnej np. poprzez pokrycie części rachunków czy dodatkowe wyposażenie stanowiska. Pomogłoby ono podjąć pozytywną decyzję 61 proc. kandydatów. Na drugim miejscu znalazło się umożliwienie dowolnego wyboru modelu pracy (54 proc.), a na trzecim otwartość na zatrudnianie osób spoza lokalizacji firmy (50 proc.). Rzadziej jako dodatkowy atut postrzegane jest działanie firmy wyłącznie w modelu zdalnym (35 proc.). 20 proc, badanych jako atut postrzega brak możliwości pracy hybrydowej lub zdalnej, wskazano również.

Dostrzec można także, że pozytywny wpływ wspomnianych aspektów na efektywną rekrutację maleje wraz z wiekiem badanego. Osoby z grup wiekowych 18-24 oraz 25-34 wyraźnie częściej od tych z grup 35-44 oraz 45-65 zaaplikują chętniej do firm, które pracują wyłącznie zdalnie, dofinansowują pracę z domu, zatrudniają osoby z różnych lokalizacji i dają dowolność w wyborze modelu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

"Respondenci mający doświadczenia pracy zdalnej lub hybrydowej najczęściej wskazywali na dwie bardzo praktyczne kwestie - mniej czasu poświęcane na dojazdy do pracy (66 proc.) oraz generowane oszczędności na wydatkach np. na paliwo czy żywność (47 proc.). Wśród zalet wysoko znalazły się także kwestie dotyczące organizacji i efektywności - bardziej elastyczne godziny wykonywania obowiązków (36 proc.) oraz większa efektywność (24 proc.). Na ostatnim miejscu w czołowej piątce znalazła się możliwość samodzielnej aranżacji i wyboru stanowiska pracy (23 proc.)" - czytamy dalej.

48 proc. pracujących zdalnie jako wadę tego modelu wymieniło trudności z oddzieleniem pracy i życia osobistego, a 43 proc. - zbyt rzadkie kontakty ze współpracownikami. Na trzecim miejscu znalazły się aspekty związane z dodatkowymi wydatkami. W czołowej piątce wad znalazła się także konieczność korzystania z prywatnej przestrzeni do celów zawodowych oraz mniejsza efektywność, zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1 796 Polaków posiadających pracę.

Czytaj też:

Praca zdalna w Kodeksie pracy? Rząd przyjął projekt nowelizacjiCzytaj też:

Bezrobocie w Polsce. Nowe dane GUS