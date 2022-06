Rząd podjął decyzję. Chodzi o ceny węgla

Jednym z tematów omawianych podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów była kwestia rosnących cen węgla. O decyzjach rządu w tym zakresie poinformowała po południu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

– Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty projekt ustawy, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku. Widzimy, że dużym wyzwaniem jest podaż węgla, który płynie do nas z zagranicy – często to węgiel w wyższej cenie – mówiła na konferencji prasowej minister.

– Wyrównanie ceny węgla, szczególnie dla osób mniej zamożnych, będzie oparte na mechanizmie na poziomie podmiotów, które ten węgiel do Polski importują. Cen węgla to 996 zł za tonę – to średnia cena za poprzedni rok i ta w Polskiej Grupie Górniczej – tłumaczyła dalej polityk.

– Podmioty, które zdecydują się na współpracę, zobowiązane są do zagwarantowania, że w takiej cenie węgiel będzie przekazywany do odbiorców indywidualnych – dodała Moskwa.

Jak poifnormowała dalej polityk, „każdy uczestnik programu otrzyma bon do wejścia do programu Czyste Powietrze na audyt energetyczny”, który będzie obowiązywał przez rok.