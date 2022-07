Stacje paliw pójdą wzorem Orlenu? Kolejna wprowadza rabat

Najwyższy rabat wyniesie 30 gr na litr i będzie dostępny z zarejestrowaną kartą Payback i dla tych, którzy tankują benzynę bądź olej napędowy. Wysokość promocji nie zaskakuje, bo identyczny rabat obowiązuje na stacjach Orlen oraz Lotos.

Bp Polska wprowadza także rabat w wysokości 10 gr na litr dla klientów z niezarejestrowaną kartą Payback oraz dla tych tankujących LPG.

– Od wielu lat bp przygotowuje sezonowe promocje dla swoich klientów, w tym promocje wakacyjne w ramach projektu "wakacje z bp". Wakacyjne propozycje zawsze wiążą się z intensywnym czasem podróżowania i są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów i sytuację na rynku – powiedziała dyrektor generalna działu retail w bp Polska, Barbara Wiążewska,

Promocja Orlenu

1 lipca tymczasowo ceny paliw obniżył Orlen. Promocja będzie trwała wyłącznie przez wakacje.

O zmianie prezes przedsiębiorstwa Daniel Obajtek poinformował na Twitterze, że promocja zacznie obowiązywać już od najbliższego poniedziałku. Aby z niej skorzystać, należy posiadać aplikację VITAY, albo plastikową kartę VITAY.

"Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze" – napisał Obajtek na Twiterze 24 czerwca.

Eksperci: Możliwe są dalsze korekty cen paliw na stacjach

"Pierwszy tydzień wakacji, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł spadek cen paliw na stacjach. Ceny benzyny Pb95 spadły średnio o 13 groszy na litrze, benzyny Pb98 o 8 gr/l, oleju napędowego 4 gr/l i autogazu o 3 gr/l" – możemy przeczytać w komunikacie eksperci BM Reflex, na który powołał się ISBnews.

Jak podano, aktualne ceny paliw kształtują się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 – 7,82 zł/l, bezołowiowa 98 – 8,48 zł/l, olej napędowy – 7,88 zł/l, a także autogaz – 3,51 zł/l. Mimo obniżek na niewielkiej części stacji, zwłaszcza przy autostradach i stacjach przygranicznych, paliwa mogą wciąż kosztować powyżej 8 zł/l.

Czytaj też:

Orlen obala mity dot. cen paliw. "Koncern nie decyduje o cenach i ich nie zawyża"