Polacy bojkotują rosyjskie produkty. Tracą marki kojarzone z Moskwą

Jak wskazuje badanie EY "Future Consumer Index", stanowczość konsumentów spada wraz z wiekiem. Podczas gdy 76 proc. osób w wieku 55+ deklaruje rezygnację lub rzadsze wybieranie towarów produkcji rosyjskiej lub białoruskiej, w przypadku grupy 18-24 lata odsetek ten spada do 57 proc.

Wsparcie przez bojkot

"Wyniki badania EY – Future Consumer Index – wskazują, że aż 62% konsumentów uważa że firmy powinny informować o swoich działaniach dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Nagłaśnianie przez kolejne przedsiębiorstwa ich aktywności związanej m.in. ze wsparciem uchodźców przełożyło się już trwale na świadomość Polaków. Niemal połowa badanych (48 proc.) wie, które organizacje zaangażowały się w tego rodzaju działalność" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie aspekt związany z tymi pozytywnymi aktywnościami ma delikatnie mniejszy oddźwięk społeczny (6 pkt proc. różnicy) niż szeroko nagłaśniany bojkot kolejnych firm, które zdecydowały się o kontynuowaniu swojej działalności w Rosji.

Taką wiedzę posiada bowiem 54 proc. Polaków. Świadomość na ten temat przekłada się na realne decyzje zakupowe. 61 proc. ankietowanych wskazuje, że rzadziej lub wcale nie kupuje w firmach i sieciach handlowych, które prowadzą działalność w Rosji. Stanowi to jasne potwierdzenie, że pomimo upływu kolejnych tygodni wojny rodzimi konsumenci zachowują wysoki poziom stanowczości.

"Rezygnację lub ograniczenie zakupu towarów produkcji rosyjskiej lub białoruskiej deklaruje 76 proc. Polaków powyżej 55. roku życia i 71 proc. w przedziale od 45 do 54. Tymczasem w przypadku grupy 18-24 ten odsetek wynosi 57 proc., a wśród osób 25-34 wzrasta on nieznacznie do poziomu 61 proc.. Różnica pomiędzy dwiema skrajnymi grupami wiekowymi to 19 pkt proc." – wskazano również.

Tracą sieci, które nie wycofały się z Rosji

Porównywalną skalę (17 pkt proc. różnicy) to zjawisko ma w przypadku sieci handlowych, które nie zadeklarowały wycofania się z Rosji – m.in. Auchan czy Leroy Merlin. Wśród najmłodszej grupy wiekowej ich bojkot konsumencki zadeklarowała połowa (50 proc.) badanych. W gronie osób powyżej 55. roku życia wskazuje na to 67 proc. ankietowanych.

"Największa różnica dotyczy jednak przypadku firm, które nie zadeklarowały wycofania się z Rosji. Z ich usług lub towarów zrezygnowało (lub ograniczyło) 68 proc. osób w wieku 55+ oraz 67 proc. w przedziale 45-54. Tymczasem w najmłodszej grupie (18-24) taką deklarację złożyło 46 proc. ankietowanych. Różnica wynosi aż 22 punkty procentowe" – podsumowano.

Piąta polska edycja badania EY – Future Consumer Index – przygotowana przez EY Polska przeprowadzona została w dniach 17-27 maja 2022 roku na grupie 1000 osób w wieku 18-65 lat.

