Wicepremier zapewnia: Cukru nie zabraknie

Ostatnie dni to alarmujące doniesienia o możliwym braku cukru. Popularna sieć sklepów Biedronka wprowadziła limity dot. jego zakupu przez klientów.

Kowalczyk tonuje nastroje

– W Polsce nie zabraknie cukru, jesteśmy trzecim producentem cukru w UE, więc naprawdę mamy go bardzo dużo – zaznaczył w czwartkowym nagraniu na Twitterze szef resortu rolnictwa. – Przejściowe trudności w logistyce zagranicznych koncernów handlowych spowodowały tego typu problemy – wyjaśnia wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślając, że to tylko sytuacja chwilowa.

Krajowa Grupa Spożywcza posiada duże zapasy cukru. – Grupa realizuje w pełni kontrakty, ale też i ma duże nadwyżki. Zapraszamy wszystkich tych, którzy nie mogą zaopatrzyć się w cukier gdzie indziej, wszystkich handlowców, do Krajowej Grupy Spożywczej – wskazał.

– Popatrzmy spokojnie na zachowania rynkowe i bądźmy pewni, że zawsze cukier kupimy – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Komunikat Krajowej Grupy Spożywczej ws. cukru

"W związku z pojawiającymi się licznymi doniesieniami medialnymi na temat braku cukru na półkach sklepowych w Polsce, jako Krajowa Grupa Spożywcza S.A. (dawniej Krajowa Spółka Cukrowa S.A.) informujemy, że Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dostarcza cukier do wielu sieci handlowych, w tym także do sieci Biedronka. Zamówienia realizowane są zgodnie z zawartymi kontraktami, a dostawy odbywają się bez zakłóceń ze strony Spółki. W lipcu realizacje zamówień do 10 z 16 centrów dystrybucji sieci Biedronka, które obsługuje Krajowa Grupa Spożywcza S.A. wyniosły 100%. Spółka chciałaby podkreślić, że zaopatrywaniem sklepów sieci handlowe zajmują się samodzielnie, a Krajowa Grupa Spożywcza S.A., jako dostawca produktów nie ma na to wpływu.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zaopatruje około 40% odbiorców cukru w Polsce. Pozostałe ok. 60% cukru jest produkowane i dostarczane do klientów w Polsce przez trzy koncerny, których właścicielami są firmy niemieckie.



Podobna sytuacja miała miejsce 2 lata temu podczas wybuchu epidemii COVID 19, gdzie również zaobserwowana była niepewność u konsumentów o dostępność towarów w sklepach, która powodowała masowe wykupywanie produktów spożywczych na zapas. Obawy były nieuzasadnione, a produkty spożywcze były uzupełniane na bieżąco. Wszystko wskazuje, że i tym razem pojawiła się nieuzasadniona obawa o dostępność w przyszłości cukru. Obecnie nie ma zagrożeń, że w naszym kraju zabraknie cukru" – czytamy w komunikacie KGS.

