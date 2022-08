Minister Moskwa w Sejmie: W Polsce bardzo dobrą ochroną jest taryfowa

Podczas piątkowego wystąpienia na mównicy sejmowej szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreśliła, że polskie gospodarstwa znajdujące się poza ciepłownictwem systemowym otrzymają wsparcie w zależności od źródła.

Jak wyliczała, odbiorcy pelletu otrzymają 3 tys. złotych, oleju opałowego – 2 tys. złotych, drewna kawałkowego – 1 tys. złotych, a LPG – 500 złotych. – To są kwoty blokujące wszystkie podwyżki na ciepło na tym samym poziomie bez względu na to, jakie jest źródło – mówiła.

Resort klimatu ma przedstawić szczegółowe założenia projektu ustawy w trakcie konferencji prasowej.

Ochrona taryfowa

– W Polsce bardzo dobrą ochroną jest ochrona taryfowa. Urząd Regulacji Energetyki skutecznie dba o to, by ceny były na odpowiednim poziomie. W naszym instrumencie zdecydowaliśmy, by poprzez ochronę taryfową w cieple systemowym (...) zablokować wzrost na minimalnym poziomie – oznajmiła Anna Moskwa. Zaznaczyła, iż chodzi o: bloki, całe ciepłownictwo systemowe, szpitale, szkoły, żłobki oraz wszystkich, którzy z ciepłownictwa korzystają na poziomie taryfy. – Jeżeli chodzi o wszystkich odbiorców nietaryfowanych, czyli tych, którzy są w małych ciepłowniach, mają dostawców prywatnych czy też sami się zaopatrują w pozostałe surowce, wsparcie będzie na poziomie gminy, adekwatnie do wzrostu cen – dodała.

– Ciepłownictwo jest bardzo złożonym systemem. Taryfowane, nietaryfowane, odbiorcy indywidualni, którzy mają różne źródła ciepła. Tutaj nie ma jednorodnej odpowiedzi, tak jak w przypadku węgla. Przygotowaliśmy kompleksowe, adekwatne rozwiązanie, które będzie wspierało tych, którzy tego wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują – powiedziała minister klimatu i środowiska.

– Ta ustawa jest gotowa – podkreśliła polityk obozu władzy.

