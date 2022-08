Scholz: Niemcy są przygotowane na zimę

Słowa Scholza odnoszą się do zaspokojenia niemieckiego zapotrzebowania na gaz. Jeszcze kilkanaście tygodni temu w kraju panowało poważne zaniepokojenie dotyczące tego, czy w trakcie najbliższej zimy nie zabraknie tego surowca. Sam Scholz dwukrotnie zwracał się do rodaków ostrzegając przed nadchodzącym kryzysem i apelując o solidarność. Obecnie wydaje się, że Niemcom uda się zgromadzić odpowiednie zapasy "błękitnego paliwa". Jak stwierdził we wtorek kanclerz, Niemcy są lepiej przygotowane na zimę „niż można było przewidzieć kilka miesięcy temu.

– Możemy całkiem dobrze radzić sobie z zagrożeniami, które nadchodzą z Rosji – powiedział Scholz podczas konferencji prasowej. Kanclerz stwierdził również, że Rosja wykorzystuje gaz jako broń w wojnie z Ukrainą. Dodał, że Niemcy budują terminale gazu płynnego na swoich północnych wybrzeżach „w fantastycznym tempie”.

Niemieckie inwestycje

Niemiecki operator gazociągów Gascade ogłosił we wtorek plany przyłączenia nowego terminalu skroplonego gazu ziemnego w północno-wschodnim Lubminie do niemieckiej sieci gazowej do końca 2022 roku. Jednostka regazyfikacyjna na terminalu połączy Niemcy i Europę za pomocą rurociągu o długości setek metrów.

Niemcy wcześniej niż w poprzednich latach rozpoczęli napełnianie magazynów gazu na zimę z powodu obaw przed ograniczeniem lub zawieszeniem dostaw tego surowca z Rosji.

Obawy znalazły swoje potwierdzenie w faktach. W lipcu Rosjanie wstrzymali dostawy rurociągiem Nord Stream 1 z powodu zaplanowanych prac konserwacyjnych. Po ich zakończeniu gaz co prawda ponownie zaczął być tłoczony do Niemiec, ale przepustowość gazociągu została ograniczona do zaledwie 20 proc. 19 sierpnia Gazprom ponownie ogłosił potrzebę przeprowadzenia kolejnej konserwacji, tym razem w terminie od 31 sierpnia do 2 września.

Według federalnej agencji sieciowej od poniedziałku magazyny gazu zostały wypełnione do prawie 83 proc. pojemności. Niemcy otrzymywały gaz z Norwegii i Holandii, a także przez porty zachodnioeuropejskie.

Czytaj też:

Rosja uderza w kolejny kraj. Komunikat GazpromuCzytaj też:

Niemiecki koncern energetyczny ma ogromne problemy z płynnością. Występuje do rządu o pomoc