Inflacja w Polsce. Ile wyniesie szczyt i kiedy będzie miał miejsce?

"Wzrost sierpniowej inflacji do 16,1 proc. oznacza przesunięcie ścieżki inflacji w okresie wrzesień-listopad najprawdopodobniej powyżej 16 proc., z ryzykiem, że obecnie lokalny szczyt tegorocznej inflacji wystąpi we wrześniu w okolicach poziomu 16,5 proc. Dopiero pod koniec roku, przy oddziaływaniu efektów wysokiej bazy odniesienia sprzed roku, jest szansa na powrót inflacji nieco poniżej poziomu 16 proc." – czytamy w komentarzu Banku do danych GUS.

Ścieżka inflacyjna w Polsce

Kluczowym czynnikiem kształtującym ścieżkę inflacyjną w Polsce pod koniec tego roku i z początkiem 2023 roku będą decyzje administracyjne dotyczące skali podwyżek cen nośników energii oraz gazu – poinformował BOŚ. "Przy naszym technicznym założeniu, że z początkiem przyszłego roku wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych wyniesie 25 proc., a gazu – 40 proc., na początku 2023 roku według szacunków ścieżka wzrośnie powyżej 17 proc. rok do roku, po czym od marca oczekujemy obniżenia indeksu do jednocyfrowego poziomu w drugiej połowie 2023 roku – poniżej 7 proc. rok do roku w grudniu 2023 roku" – stwierdzono.

Najnowszy odczyt znacząco powyżej konsensusu rynkowego 15,4 proc. rok do roku oznacza dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej. Bank Ochrony Środowiska przewiduje obecnie, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na najbliższym posiedzeniu podwyższy stopy procentowe o 25 pkt. baz. do 6,75 proc. dla stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), wobec dotychczasowej prognozy stabilizacji stóp NBP.

Odczyt za sierpień tego roku

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w środę, iż inflacja konsumencka wyniosła 16,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2022 roku według szybkiego szacunku danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 17,4 proc. r/r, nośników energii – o 40,3 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu – o 23,3 proc. r/r.

