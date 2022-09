Hiszpania podwoiła import rosyjskiego gazu

Ilość rosyjskiego gazu kupionego przez Hiszpanię w sierpniu wzrosła o 102,2 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez hiszpańską firmę energetyczną Enagas.

Zgodnie z komunikatem, Hiszpania kupiła w sierpniu 4505 GWh gazu z Rosji w porównaniu do 2228 GWh w tym samym okresie rok wcześniej. W efekcie 11,8 proc. gazu importowanego przez Hiszpanię w sierpniu br. było dostarczane z Rosji, co czyniło ją piątym co do wielkości dostawcą do królestwa po USA, Algierii, Nigerii i Francji.

W ciągu ośmiu miesięcy 2022 r. Hiszpania zakupiła od Rosji w sumie 32 770 GWh, co stanowi wzrost o 22,88 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – podano.

Macron nie chce nowego gazociągu z Hiszpanii do Francji

W ubiegłym tygodniu prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jest przeciwny projektowi francusko-hiszpańskiego gazociągu Midcat, argumentując, że przepustowość dwóch istniejących gazociągów przebiegających przez Pireneje jest niewykorzystana, a gaz płynie głównie w kierunku Hiszpanii.

Agencja Reutera przypomina, że rozpoczęty w 2013 r. projekt Midcat miałby połączyć się z hiszpańskim gazociągiem na północ od Barcelony i mógłby w szczególności zwiększyć import algierskiego gazu do północnej Europy. Projekt został zawieszony w 2019 r. ze względów finansowych i środowiskowych.

Po rozmowie z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem Macron stwierdził, że nie ma potrzeby inwestycji w nowe połączenia gazowe, choć zastrzegł, że jeśli Scholz lub hiszpański premier Pedro Sanchez mogliby mu pokazać, że jest odwrotnie, byłby gotów zrewidować swoje stanowisko.

Hiszpania i Portugalia mają ogromne możliwości importu gazu przez swoje terminale LNG, a Scholz postrzega je jako sposób na zwiększenie wzajemnych połączeń gazociągów w Europie. Francja od dawna sprzeciwia się nowemu rurociągowi przez Pireneje i woli instalację nowych terminali LNG – podkreśla Reuters.

