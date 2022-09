"Największa w Europie". W Warszawie otwarto nowe stacje metra

Budowa wschodniego odcinka II linii metra została tym samym sfinalizowana. W środę odbyła się oficjalna konferencja prasowa.

Wykonawca odcinka, firma Gulermak 24 sierpnia złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy. Następnie przeprowadzono odpowiednie kontrole, uzupełnianie dokumentacji i wystawiono na zgody. Ten fragment inwestycji udało się doprowadzić do końca i dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otworzył nowy odcinek.

Warszawa. Nowe stacje metra

Łącznie zbudowano pięć nowych stacji na wschodnim i zachodnim odcinku. Wśród nich największa, powierzchniowo, stacja metra w Europie - C21 "Bródno". – Teren tej stacji jest ogromny. Na torach odstawczych zmieściłyby się dwa Boeingi 787. Z tego co wiem, to pod względem powierzchni jest to największa stacja metra w Europie – powiedział rzecznik prasowy firmy Gulermak, Bartosz Sawicki w rozmowie z portalem i.pl.

Po otwarciu tego odcinka II linia liczy blisko 20 km długości i ma 18 stacji. Jednocześnie został przywrócony przedwakacyjny rozkład jazdy, oznaczający większa częstotliwość. Na I linii pociągi będą kursować w szczycie co 2 min. 20 sek., a na II linii co 2 min. 50 sek.

Na nowych stacjach po raz pierwszy zastosowano system wspomagania słuchu. Zainstalowane zostały urządzenia, które łączą się bezpośrednio z aparatami słuchowymi (pętle indukcyjne). Komunikaty nadawane na stacjach będą równolegle wzmacniane w aparatach. Ma to sprawić, że pasażerowie używający tego typu urządzeń nie będą narażone na szumy, zakłócenia i echa.