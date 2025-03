Spięcie na konferencji prasowej. Rzecznik prokuratury poszedł na urlop

66-letnia Barbara Skrzypek zmarła w sobotę. W środę urzędniczka była przesłuchiwana w charakterze świadka przez prokurator Ewę Wrzosek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Niedługo po śmierci wieloletniej współpracownicy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na koncie Prokuratury Okręgowej w Warszawie w serwisie X ukazał się komunikat, w którym poinformowano, że "łączenie śmierci świadka z faktem jego przesłuchania i podnoszenie bezpośredniego związku pomiędzy tymi zdarzeniami skutkować będzie wystąpieniem przez Prokuraturę Okręgową na drogę cywilnoprawną celem ochrony dobrego imienia instytucji i referenta sprawy".

Spięcie na konferencji prasowej. "To nie są moje słowa"

Treść komunikatu została przez wielu internautów i komentatorów potraktowano jako groźba. Na te zarzuty odpowiedział prok. Piotr Antoni Skiba – rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. "To nie groźba a informacja wynikająca z głębokiego poczucia dbałości o dobre imię urzędu państwowego" – napisał na X. Sprawę skomentował również dziennikarz Wirtualnej Polski Patryka Słowika. "Dobrze, że informację o ochronie dóbr pani Wrzosek umieścił Pan przed kondolencjami. Widać priorytety" –zauważył.

Później, podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie był z kolei pytany o swoje wpisy na X i swój negatywny stosunek do Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarz, mówiąc o hejcie na opozycję, zacytował jego wpis: "Ziobro chyba myślał, że dostanie telefon, że trzeba skitrać fanty i to i owo spuścić w kiblu". – Absolutnie to nie są moje słowa – stwierdził nerwowo prokurator, po czym powtórzył to jeszcze kilka razy. Na liczne zarzuty dziennikarza skierowane wobec działań prokuratury i samej Ewy Wrzosek, rzecznik zareagował krótkim: "Nie jestem rzecznikiem prasowym pani Ewy Wrzosek".

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie na urlopie

Teraz w mediach społecznościowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie pojawił się komunikat o planowanym urlopie rzecznika prasowego.

"Informujemy, że w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniach 18-23 marca 2025r. zastępstwo doraźne pełnić będzie prok. Izabela Dołgań-Szymańska. Terminy udzielania odpowiedzi na pisemne pytania prasowe mogą ulec wydłużeniu" – czytamy na X.

Na ten komunikat sarkastycznie zareagował dziennikarz Krzysztof Stanowski. "– Piotrek, a ty kiedy idziesz na urlop? – Ja planuję jakoś w marcu, od wtorku" – napisał.

Nieco później opublikował wypowiedź do mediów prok. Izabela Dołgań-Szymańska, opisując nagranie słowami: "Chyba będzie następny urlop".

