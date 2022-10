Polskie gminy wzmocnione grantami ze specjalnego programu

Działania są możliwe dzięki grantom w łącznej wysokości ponad 1 mln złotych, przyznanym w ramach IV edycji programu "WzMOCnij swoje otoczenie", finansowanego przez Polskie Sieci Energetyczne (PSE).

Sieci stworzyły program "WzMOCnij swoje otoczenie", by umożliwić lokalnym działaczom i organizacjom pozarządowym, najlepiej znającym potrzeby mieszkańców "małych ojczyzn", wdrożenie najbardziej interesujących pomysłów służących tym społecznościom. W obecnej, czwartej już, edycji programu PSE przeznaczyły na realizację tych inicjatyw kwotę 4,6 mln złotych, a wsparcie finansowe objęło podmioty z prawie 170 samorządów na terenie całej Polski – poinformowała w czwartkowym komunikacie PAP MediaRoom.

"WzMOCnij swoje otoczenie"

Program "WzMOCnij swoje otoczenie" wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego poprzez finansową pomoc w ich wdrożeniu, a mianowicie, granty w wysokości do 20 tys. złotych. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu to samorządy i ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

"Projektów realizowanych dzięki programowi »WzMOCnij swoje otoczenie« stale przybywa, ale co roku rosną też potrzeby lokalnych społeczności i pojawiają się nowe wyzwania. Dlatego w każdej edycji zwiększamy zasięg naszego programu i liczbę gmin, z terenu których organizacje mogą brać w nim udział" – mówiła Ewa Zaremba z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE, cytowana w oficjalnym komunikacie w tej sprawie. "Program realizujemy już po raz czwarty. W tym roku przekazaliśmy granty o wartości ponad 4,6 mln złotych instytucjom, które najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom" – możemy przeczytać.

Projekty do udziału w programie można było zgłosić w ośmiu kategoriach. Mazowieccy laureaci postawili na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej (23 projekty), bezpieczeństwo (13 projektów) oraz edukację (10 projektów), aktywność fizyczną (8 projektów) i zdrowie (2 projekty).

