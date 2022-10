Francja chce eksportować ukraińskie zboże przez Polskę

W sobotę władze Rosji ogłosiły zawieszenie realizacji tzw. umowy zbożowej, która umożliwiała transport zboża z Ukrainy drogą morską. Była to reakcja Moskwy na ataki przeprowadzone na rosyjskie okręty w porcie w Sewastopolu na Krymie.

Francji myśli o transporcie zboża przez Polskę i Rumunię

W poniedziałek francuski minister rolnictwa Marc Fesneau poinformował na antenie radia RMC, że Paryż wraz z innymi krajami Unii Europejskiej pracuje nad drogą lądową dla eksportu ukraińskiego zboża, "w szczególności przez Polskę i Rumunię". – Tak, aby ci, którzy potrzebują zboża, mogli je dostać za rozsądną cenę – podkreślił.

Według niego wycofanie się Rosji z umowy zbożowej nie będzie miało bezpośrednich konsekwencji dla Francji – ucierpią na tym kraje trzeciego świata.

Wojna w spichlerzu świata

Ukraina i Rosja są nazywane "spichlerzem świata", ponieważ dostarczają około jednej trzeciej pszenicy sprzedawanej na świecie. Z powodu wojny na Ukrainie upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

W lipcu w Stambule udało się podpisać dwa porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Jeden dokument parafowały Turcja, Ukraina i ONZ, drugi – Rosja, Turcja i ONZ, ponieważ Kijów nie chciał podpisać niczego bezpośrednio z Moskwą.

Po wycofaniu się Rosji z porozumienia zbożowego polskie MSZ wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że to "kolejny dowód na to, że Rosja nie zamierza dotrzymywać żadnych porozumień międzynarodowych". "Polska wraz z partnerami z UE jest gotowa do dalszej pracy, by pomóc Ukrainie i potrzebującym w transporcie niezbędnych towarów" – przekazał w komunikacie resort.

Rozbiór Ukrainy

Atakując Ukrainę, Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i ściągnął na Rosję bezprecedensowe sankcje Zachodu.

Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

