Nieoficjalnie: UE jest gotowa odblokować miliardy dla Węgier

Środki miałyby zostać uruchomione jeszcze w tym roku po tym, jak premier Viktor Orban ugiął się pod naciskiem w sprawie demokratycznych mechanizmów kontroli i równowagi – podaje agencja.

Stawką jest 14,7 miliarda euro, czyli prawie 10 proc. szacowanego węgierskiego PKB na 2022 rok. Reuters zastrzega, że ostateczna zgoda na wypłatę zależy od tego, czy Orban nadal będzie poprawiał niezależność sądownictwa i wdrażał zabezpieczenia antykorupcyjne.

Informatorzy Reutersa zwracają uwagę na to, że unijni decydenci są dumni z faktu, że zdołali skłonić Orbana do ustępstw. "KE teraz, gdy podupadła gospodarka Węgier, zmusiła samozwańczego antyliberalnego-krzyżowca do szukania porozumienia z UE" – wskazano. Na wieść o prawdopodobnym uruchomieniu środków z UE, węgierski forint podskoczył do 411,50 z 414 wobec euro.

"Dostaną pieniądze, ale nie bez spełnienia konkretnych warunków" – powiedział wysoki rangą urzędnik UE, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Ostateczna decyzja w tej sprawie ze strony Komisji jest obecnie oczekiwana 29 listopada. "Pieniądze są tym, co sprawia, że sprawy idą do przodu" – powiedział inny urzędnik UE.

Kompromis Węgier z Komisją Europejską?

Zgodnie z informacjami serwisu Politico, Węgry zaproponują szeroko zakrojone reformy krajowego sądownictwa w celu odblokowania środków z UE. Komisja Europejska dała Węgrom drogę do kompromisu – jeżeli Budapeszt uchwali 17 zobowiązań dotyczących praworządności w kraju, to może otrzymać unijne pieniądze. Węgry muszą jednak przyjąć odpowiednie rozwiązania do 19 listopada. Inaczej możliwa jest utrata środków.

Jak podał serwis Politico, węgierski rząd zaproponował przeprowadzenie szeroko zakrojonych reform krajowego sądownictwa w celu odblokowania 7,2 mld euro dotacji z unijnego funduszu naprawczego. Komisja Europejska prawdopodobnie podejmie decyzję w tej sprawie jeszcze w listopadzie. Jeżeli tak się stanie, to 6 grudnia kwestią zajmą się ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej.

