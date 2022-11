Prasa: Państwa NATO przekazały Ukrainie broń za około 40 mld dolarów

Zgodnie z wyliczeniami amerykańskiego dziennika "The New York Times", udostępnionymi na stronie internetowej gazety nytimes.com, wartość broni przekazanej Ukrainie przez państwa NATO, to mniej więcej tyle, ile wynosi roczny budżet obronny Francji.

Specjaliści zwracają uwagę, że niektóre kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego już wyczerpały swój potencjał dotyczący wsparcia wojskowego walczącej z Rosją Ukrainy. Zdaniem ekspertów, na których powołuje się "NYT", takie państwa jak Francja, Niemcy, Włochy czy Holandia mogą zrobić więcej w kwestii pomocy Ukraińcom. Jednocześnie światowa prasa zauważa, iż kraje europejskie drastycznie zmniejszyły budżety obronne, a także wielkość armii i arsenałów.

"Zachód uważał, że po upadku Związku Radzieckiego wojna z użyciem artylerii i czołgów w Europie już nigdy się nie powtórzy, stąd też zmniejszał zapasy broni. Agresja Rosji na Ukrainę wykazała jednak, że to był błąd" – czytamy na nytimes.com.

Dziennikarze podkreślają, że w trakcie działań w Afganistanie siły NATO wystrzelały najprawdopodobniej około 300 pocisków artyleryjskich dziennie. Co zatem istotne, podczas wojny na Ukrainie przez jeden dzień użytych zostaje tyle pocisków, co w trakcie miesiąca działań wojskowych w Afganistanie.

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego tego roku. Atakując terytorium państwowe swojego zachodniego sąsiada, przywódca Rosji Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny na terenie Europy od momentu zakończenia II wojny światowej.

Według ustaleń gazety "The Times", która powołała się na źródła w rosyjskim rządzie, do przeprowadzenia inwazji mieli przekonać Putina sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew oraz szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow.

