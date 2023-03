Romanowski: Polacy tracą miliardy, a moglibyśmy mieć najtańszy prąd w Europie

"W zeszłym roku Polacy stracili 33 miliardy zł przez unijny haracz ETS. W przyszłości może to być ponad 40 miliardów. Polacy mają drogą energię, a niemieccy banksterzy nabijają sobie kabzę. Po odrzuceniu obłąkańczej polityki klimatycznej UE mielibyśmy najtańszy prąd w Europie" – napisał na Twitterze Romanowski.

Projekt o zawieszeniu ETS

Parta ministra Zbigniewa Ziobry od wielu miesięcy wskazuje, że Polska musi dążyć do zawieszenia systemu ETS, ponieważ to właśnie m.in. opłaty emisyjne sprawiają, że ceny energii są rekordowo wysokie. Solidarna Polska zarzuca, że na rynku uprawnieniami do emisji CO2 dochodzi do spekulacji, co sztucznie podwyższa opłaty.

W listopadzie ub. roku politycy Solidarnej Polski złożyli w Sejmie projekt ustawy zawieszającej unijny system ETS w Polsce.

Ziobro: Energetyka węglowa jest najtańsza

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wziął w poniedziałek udział w konferencji prasowej w Lubartowie na temat unijnej presji na likwidację polskiego górnictwa.

– Solidarna Polska od kilku lat zwraca uwagę, że nie możemy się godzić na presję UE, która zmierza do tego, żeby likwidować polskie górnictwo – węgla brunatnego, jak i kamiennego. W konsekwencji likwidować polską energetykę węglową. Dlatego, że energetyka węglowa jest najtańsza w Europie. To jest mit, że wiatraki czy fotowoltaika to tańszy prąd – powiedział Ziobro, przypominając, że wiatraki nie pracują cały czas i w efekcie prąd z nich wytwarzany wymaga dotacji.

– My nie mówimy, że nie należy tworzyć miksu energetycznego i korzystać też z innych form pozyskania energii. Ale uważamy, że podstawą powinna być najtańsza energia dla Polaków, która gwarantuje nam do tego bezpieczeństwo energetyczne. A Polska jest krajem o ogromnych zasobach węgla brunatnego, jak i kamiennego, które mogą dawać nam przewagę. Drogi prąd to nie tylko droższe życie i inflacja, o czym się przekonujemy. Ale drogi prąd to także mniejsza konkurencja polskiego przemysłu – powiedział lider Solidarnej Polski.

