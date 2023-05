Gdzie będzie łatwiej o obywatelstwo? Ten kraj przygotował zmiany w przepisach

Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało projekt ustawy mającej na celu ułatwienie ubieganie się o obywatelstwo. Rząd w Berlinie stara się pobudzić migrację i otworzyć rynek pracy w największej gospodarce Europy.

Ułatwienia dla gastarbeiterów?

Projekt zakłada opcję tzw. wielokrotnego obywatelstwa (sytuacja, w której dana osoba jest obywatelem więcej niż jednego państwa) i skraca wymagane lata pobytu w kraju przed naturalizacją do pięciu lub trzech lat. Wcześniej ten okres wynosił osiem lat.

Niemieckie wymagania dotyczące obywatelstwa zostałyby również złagodzone dla członków tak zwanego pokolenia "gastarbeiter" (ludzie, którzy przyjechali do RFN w poszukiwaniu lepszej pracy). Wiele z tych osób to Turcy, którzy przybyli do Niemiec w latach 50. i 60. XX wieku jako pracownicy migrujący.

– Chcemy, aby ludzie, którzy stali się częścią naszego społeczeństwa, mogli pomóc w demokratycznym kształtowaniu naszego kraju – powiedziała w oświadczeniu minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Dodała, że przykłady z krajów takich jak Kanada pokazują, że ta perspektywa była kluczowa dla przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników, których Niemcy potrzebują.

Niemiecki rząd w zeszłym roku zgodził się na plany reformy swojego prawa imigracyjnego. Obecnie Berlin stara się otworzyć rynek pracy dla bardzo potrzebnych tam pracowników spoza Unii Europejskiej, aby obsadzić setki tysięcy wolnych miejsc pracy w różnych sektorach – od gastronomii i opieki nad dziećmi, po IT i odnawialne źródła energii.

Pod koniec 2021 r. w Niemczech mieszkało ok. 72,4 mln osób z obywatelstwem niemieckim i ok. 10,7 mln z obywatelstwem innych krajów, z czego ok. 5,7 mln przebywało w Niemczech od co najmniej 10 lat.

Zmiany zwiększą nielegalną imigrację?

Ustawa została zakwestionowana przez koalicję rządzącą i konserwatywną partię opozycyjną. Przeciwnicy zmian w prawie twierdzą, że mogą one zachęcać do nielegalnej migracji, a także zniechęcić migrantów do pełnej integracji z niemieckim społeczeństwem.

W myśl nowego projektu, każdy, kto chce naturalizować się w Niemczech, musi zobowiązać się do przestrzegania wartości wolnego społeczeństwa, które obejmuje godność i równość wszystkich ludzi.

"Każdy, kto nie podziela tych wartości, a nawet działa wbrew nim, nie może zostać obywatelem Niemiec" – czytamy w dokumencie.

Czytaj też:

Szlak migracyjny. Łukaszenka podziękował za pomoc CzeczenomCzytaj też:

Europejczycy mówią dość! Czas zatrzymać nielegalną imigrację!