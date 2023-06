Puda: Tunel pod Świną to ważny impuls dla rozwoju gospodarczego regionu i Polski

– Tunel pod Świną to nie tylko zwiększenie komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa miasta Świnoujście, ale także ważny impuls dla rozwoju gospodarczego regionu i Polski. To ważny symbol integralności i suwerenności naszego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce, które jest położone w całości na wyspach. Komunikację pomiędzy dwiema największymi z nich – wyspami Uznam i Wolin stanowiły tylko przeprawy promowe, które łączyły Świnoujście z resztą Polski.

Otwarcie tunelu oznacza ogromne ułatwienie komunikacyjne i transportowe między wyspami. Zamiast długich kolejek oczekiwania na przeprawę promową, przejazd tunelem między wyspami Uznam i Wolin zajmie około dwie minuty. Tunel pod Świną ma długość ponad 1483 m i jest to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Na jego budowę przeznaczono blisko 776 mln zł z polskiej części funduszy europejskich.

Inwestycja strategiczna

– Tunel, obok budowy Terminala LNG jest kolejną strategiczną inwestycją dofinansowaną z polskiej części funduszy UE zlokalizowaną w Świnoujściu – powiedział minister Grzegorz Puda. Szef MFiPR zaznaczył, że nasz kraj potrafi pozyskiwać i sprawnie wykorzystywać środki UE.

– Jesteśmy jednym z liderów w pozyskiwaniu środków unijnych oraz krajem, który te środki wykorzystuje bardzo skutecznie – mówił minister funduszy i polityki regionalnej.

Minister Grzegorz Puda powiedział, że intencją rządu jest, aby wsparcie uzyskiwały inwestycje, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju kraju. – Robimy wszystko, aby Polska rozwijała się równomiernie, aby zanikały wyraźne podziały na regiony bogatsze, rozwinięte i te biedniejsze – podkreślił szef MFiPR.

Tunel po Świną – najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce, które jest położone aż na 44 wyspach. Dwie największe z nich zamieszkane to Uznam i Wolin. Do tej pory jedynym połączeniem pomiędzy nimi, a poprzez wyspę Wolin także Uznamu z resztą Polski były dwie przeprawy promowe.

Korzystanie z promów było utrudnieniem nie tylko dla mieszkańców, ale także dla przedsiębiorców i turystów, co było szczególnie odczuwalne w sezonie letnim. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zdarzało się, że Świnoujście było odcięte od reszty kraju, co z kolei zagrażało jego bezpieczeństwu.

Stałe połączenie pod Świną rozwiąże te problemy. Dzięki budowie tunelu i dróg dojazdowych mieszkańcy miasta, jak i turyści szybciej przedostaną się na drugą stronę, bez uzależnienia od usług promowych.

Tunel pod Świną liczy 1,44 km długości. Umowę na realizację inwestycji podpisano w 2017 r. Dofinansowanie z polskiej części funduszy UE wyniosło 775 677 722,67 zł. Inwestorem budowy tunelu jest Gmina Miasto Świnoujście, a Inwestorem Zastępczym w jej imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

