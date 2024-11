Ziobro "gratuluje" Tuskowi": Akurat to Trump Ci wybaczy

To już pewne: Donald Trump wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych i to on zostanie 47. prezydentem tego kraju. Jako pierwsza o zdobyciu przez kandydata Republikanów zapewniających triumf 270 głosów elektorskich poinformowała stacja Fox News. Zwycięstwo Trumpa potwierdza także niesprzyjająca mu stacja CNN. Przewaga biznesmena nad wiceprezydent Harris jest większa niż pokazywały sondaże.

"Wielkie gratulacje dla Prezydenta Donalda Trumpa. Za miażdżące zwycięstwo nad chorym światem ideologicznego lewactwa. Za to, że prawdziwe wartości i wiara pokonały szaleństwa kulturowego ubogacania i gender" – napisał w serwisie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Następnie odniósł się do premiera. "Wielkie 'gratulacje' także dla Donalda Tuska za gest strzelania w plecy przywódcy USA. Akurat to powinien Ci wybaczyć, bo właśnie ogłosił zachowanie prawa Amerykanów do posiadania broni. Gorzej z przyszłym wiceprezydentem, senatorem JD Vance'm, który oficjalnie uważa Cię za satrapę depczącego w Polsce wolność mediów i praworządność. Tego Ci nie wybaczą" – ocenia polityk.

Vance krytykuje Tuska

Przypomnijmy, że na początku stycznia James David Vance, jeszcze jako senator, wystosował list do szefa dyplomacji USA Antony'ego Blinkena, w którym wyraża zaniepokojenie działaniami rządu Donalda Tuska. Vance nie był wtedy kandydatem na wiceprezydenta.

Chodziło o przejęcie mediów publicznych, sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także próbę siłowego przejęcia prokuratury. Vance wystosował list do do sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, w którym podnosi temat bezprawnych działań polskiego rządu i zabiega o interwencję amerykańskich władz. Senator chce, by Stany Zjednoczone wywarły nacisk na rząd Donalda Tuska, by "przemyślał" zmiany, jakich się dopuścił w mediach publicznych.

"Zwolnienia personelu w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej, zapoczątkowane wkrótce po objęciu władzy przez premiera Donalda Tuska i jego politycznych sojuszników, stawiają pytania na temat przywiązania tego nowego rządu do wolności mediów i rządów prawa" – napisał senator.

Polityk zarzuca też hipokryzję Bidenowi, który krytykował zmiany w mediach na Węgrzech, ale obecnie wydaje się nie dostrzegać sytuacji w Polsce. "Polska jest cennym sojusznikiem i jednym z kilku krajów, które spełniają natowski wymóg wydatków obronnych w wysokości 2 proc. PKB. Wzywam pana, by zachęcił nowy rząd Polski do przemyślenia jakichkolwiek działań, które podważą swobody drogie zarówno polskim, jak i amerykańskim obywatelom" – zaznaczył Vance.

Czytaj też:

Bartoszewski: Premier Tusk już dzwonił z gratulacjami do prezydenta-elektaCzytaj też:

CNN: Co się stało? Harris przegrała przez ekonomię