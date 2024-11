Bartoszewski: Premier Tusk już dzwonił z gratulacjami do prezydenta-elekta

– Ucieszyłem się bardzo z tego, że było to jednoznaczne zwycięstwo. Nie mieliśmy sytuacji minimalnego zwycięstwa jednego z kandydatów, co mogłoby generować spory, procesy sądowe, może zamieszki na ulicach, tak jak cztery lata temu – powiedział Władysław Teofil Bartoszewski, wiceszef MSZ, pytany o swój nastrój po wyborach w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem Bartoszewskiego polityka USA "na pewno się zmieni", ponieważ "każdy prezydent prowadzi inną politykę". – Na pewno będzie inna polityka wewnętrzna. Trump przyszedł do władzy mówiąc, że ograniczy spadek poziomu życia – cen żywności, wynajmu mieszkań – oraz, że ograniczy nielegalną migrację, czego nie potrafił zrobić Joe Biden – tłumaczył gość Polsat News.

– Pan premier Tusk już dzwonił do prezydenta-elekta, by mu pogratulować – powiedział wiceminister. Polski PSL dodał, że "Polacy są bardzo dobrym sojusznikiem Amerykanów", a on sam "bardzo dobrze" wyobraża sobie współpracę z administracją nowego prezydenta. Bartoszewski przyznał, że nie zna szczegółów dotyczących rozmowy Tusk-Trump. – Zwyczajowo to są gratulacje i serdeczności, ale nie ma tam żadnych konkretów. Pan Trump dostał takich telefonów dużo – przekazał.

"Polisa na 50 mln dolarów"

– Wykupiliśmy polisę ubezpieczeniową w Stanach Zjednoczonych na 50 mln dolarów. Za taką sumę kupujemy amerykańskie uzbrojenie. Pan Donald Tusk to wie, a pan Donald Trump przykłada do tego wielką wagę, bo jesteśmy państwem, które najwięcej wydaje na zbrojenia jeśli chodzi o procent PKB w całym NATO. Jeśli chodzi o gotówkę, to jesteśmy na piątym miejscu spośród 32 państw. Te pieniądze wydajemy w Ameryce. Pan prezydent Trump jest bardzo z tego zadowolony. Nie ma wątpliwości, że dwaj panowie o tym samym imieniu będą dobrze współpracować – powiedział wiceminister.

Wskazał też, że Polska współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi na wielu płaszczyznach m.in. współpracy wojskowej, zakupów sprzętu, możliwej budowy elektrowni atomowej.

