Sensacyjne doniesienia. Rachoń kandydatem na prezydenta?

"W kręgach PiS pojawił się nowy, zaskakujący kandydat na prezydenta. Jego nazwisko nie było dotąd brane pod uwagę wśród potencjalnych kandydatów. To Michał Rachoń, dziennikarz TV Republika, a dawniej TVP" – podał nieoficjalnie portal Salon24.pl.

Informacja ta pojawiła się po tym, jak w Stanach Zjednoczonych wybory wygrał Donald Trump. To właśnie osobista znajomość z politykiem i dobre relacje z Republikanami, mają być dużym atutem Michała Rachonia. Rachoń jako pierwszy polski dziennikarz przeprowadził w trakcie kampanii wywiad z Trumpem.

Zaskakująca kandydatura

"Środowisko TV Republika popiera ewentualny start dziennikarza w wyścigu o Pałac Prezydencki. W podobnym tonie wypowiadają się młodsi parlamentarzyści PiS" – stwierdzi Salon24. Co o tym pomyśle sądzi prezes PiS? "Mówił, że to musi być ktoś 'młody, wysoki, okazały, przystojny, mieć rodzinę, znać bardzo dobrze język angielski, być obyty międzynarodowo'. To wszystko by się zgadzało. Żoną Michała Rachonia jest Katarzyna Gójska-Hejke, dziennikarka również związana z mediami Tomasza Sakiewicza. Para ma dwie córki. Na lojalność dziennikarza prezes Kaczyński również może liczyć. Jest jeden problem. Z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że Michał Rachoń ma najmniejsze zaufanie wśród Polaków spośród dziennikarzy zajmujących się tematyką polityczną" – czytamy.

Michał Rachoń wraz z historykiem Sławomirem Cenckiewiczem stworzył serial dokumentalny "Reset", który w 2023 roku miał swoją premierę na antenach TVP1 i TVP Info. Wspólnie z Cenckiewiczem napisał również książkę pt. "Zgoda. Rząd i służby Tuska w objęciach Putina", która wydana została w tym roku.

Niedawno też Rachoń wpłacił 700 tys. zł kaucji za dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, podejrzane o nieprawidłowości przy wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

