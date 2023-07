"Zielone" regulacje UE. Karski: Poprawki EKR są małymi pozytywnymi "kropelkami"

Europarlament przyjął w środę swoje stanowisko w sprawie "odbudowy zasobów przyrody" Unii, tzw. Nature Restoration Law. Szkodliwe dla europejskiego rolnictwa przepisy udało się w pewnym stopniu złagodzić.

Podczas sesji glosowań przyjęto bowiem poprawkę frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), która wyłączyła spod przepisów europejskie rolnictwo.

Karski: Nature Restoration Law nie jest korzystny

Do grupy EKR należy prof. Karol Karski. W rozmowie z portalem wPolityce.pl europoseł PiS został zapytany co przyjęcie poprawki oznacza dla dalszych kroków w tej sprawie.

– Oznacza to, że te szkodliwe przepisy nie będą miały zastosowania do rolnictwa. My konsekwentnie zgłaszamy takie poprawki. Jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego poprawka wyłączająca rolnictwo, zgłoszona przez poseł Jadwigę Wiśniewską i przeze mnie do jednej z regulacji dotyczących emisji metanu, również została przyjęta. Potem obecny europejski mainstream próbował - z różnym skutkiem - włączać rolnictwo w te "zielone" regulacje, ale nam i w tej chwili udało się doprowadzić do pozytywnego w tym zakresie rozwiązania. Jest to konsekwentne działanie polityków Prawa i Sprawiedliwości i całej grupy EKR – oznajmił eurodeputowany.

– Można powiedzieć, że te poprawki są takimi małymi pozytywnymi "kropelkami" w akcie, który w całości niestety nie jest korzystny, natomiast będzie musiał być uzgodniony z Komisją Europejską i Radą UE, więc nie jest to jeszcze finalny dokument – powiedział prof. Karski.

"To nawet zabawne jak pan Kosiniak udaje eurosceptyka"

Przed kolejnymi regulacjami Unii Europejskiej realizującymi agendę klimatystów oponowała część klasy politycznej w Polsce, m.in. przedstawiciele Konfederacji, PiS i Suwerennej Polski. Na alarm od długiego czasu biją polscy rolnicy oraz specjalizująca się w rolnictwie część mediów.

Po głosowaniu za rolnikami wstawił się nawet lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Inni przedstawiciele sceny politycznej, m.in. wiceminister Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski, przypomnieli posłowi w związku z tym, że eurodeputowani PSL przynależą do Europejskiej Partii Ludowej – grupy popierającej i forsującej daleko idącą unijną politykę klimatyczną.

