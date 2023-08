1,83 mld w pierwszym półroczu 2023 roku. Wpływy państwa z tego podatku rosną

Podatek od sprzedaży detalicznej naliczany jest na podstawie przychodu uzyskiwanego przez wszystkich detalicznych sprzedawców towarów w wysokości powyżej 17 mln złotych. Obowiązują jego dwie stawki – 0,8 proc. dla wpływów poniżej 170 mln i 1,4 proc. dla wpływów wyższych. Nie są nim objęte usługi e-commerce.

Liczba podatników

Według danych Ministerstwa Finansów wpływy z podatku (z uwzględnieniem zwrotów) wyniosły w pierwszym półroczu b.r. 1 838 600 tys. zł. Jest to suma o ponad 301 mln większa w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 r. Wówczas z jego tytułu do budżetu wpłynęło 1 536 644 tys. zł.

Większość wpływów zapłaciło 10 największych płatników – łącznie uiścili 1 476 74 tys. zł. Podatek od sprzedaży detalicznej od stycznia do czerwca 2023 r. zapłaciło 197 różnych podmiotów. Liczba podmiotów płacących podatek od handlu detalicznego wahała się w zależności od miesiąca – w styczniu zapłaciło go najwięcej, gdyż 175 podmiotów, w lutym i w marcu najmniej, po 143, w kwietniu 166, w maju 168, a w czerwcu 158 podmiotów.

Przewidywania Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów ocenia, że w tym roku dochody z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej wyniosą 3,876 mld zł. W 2022 roku wpływy z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej wyniosły niemal 3,3 mld zł. Oznacza to, że resort zakłada utrzymanie się wzrostu wpływów z podatku w perspektywie całego roku.

"Na koniec czerwca 2023 wpływy z tytułu podatku od sprzedaży detalicznej stanowią 47,44 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej, jednocześnie pokrywając się z estymacją Ministerstwa Finansów" – informuje resort.

Portal Wirtualne Media przypomina, że tzw. podatek handlowy obowiązywać miał już od 1 stycznia 2020 r. Komisja Europejska odwołała się jednak od niekorzystnego dla niej wyroku TSUE. Obowiązywanie nowej daniny zawieszono do lipca 2020 r. Następnie został on zawieszony do końca roku, ze względu na pandemię.

Czytaj też:

Rząd nowelizuje budżet. Deficyt mocno w góręCzytaj też:

Nielegalny handel papierosami. Jest najnowszy raport firmy audytorskiej