Największy dostawca gazu rurociągowego do Chin – Turkmenistan – nie planuje podłączenia Rosji do gazociągu, którym gaz jest dostarczany do Państwa Środka.

Zgodnie z komunikatem turkmeńskiego MSZ, wypowiedzi Moskwy dotyczące rozszerzenia "unii gazowej”, do której Federacja Rosyjska zaprosiła Kazachstan i Uzbekistan, budzą wątpliwości i bezpośrednio wpływają na interesy Turkmenistanu. Gaz dla Chin Turkmenistan, Kazachstan, Uzbekistan i Chiny od dawna współpracują w zakresie transportu gazu ziemnego z Azji Centralnej do Chińskiej Republiki Ludowej, przy wyraźnie uzgodnionych wielkościach, terminach, parametrach ekonomicznych i technicznych. Obecnie istnieją trzy odnogi gazociągu "Turkmenistan – Chiny”, przez który dostarczany jest gaz ze złóż turkmeńskich na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Wszystkie trzy linie oraz zakłady produkcyjne, które zapewniają ich działanie, zostały zbudowane wspólnie wyłącznie przez strony turkmeńską i chińską – odpowiednio państwowy koncern "Turkmengaz” i chińskie przedsiębiorstwo naftowo-gazowe CNPC. "Dzisiaj największym dostawcą gazu tym gazociągiem jest Turkmenistan: z całkowitej uzgodnionej wielkości dostaw 55 mld m3 rocznie, 40 mld m3 kontraktuje Turkmenistan, a pozostałe wolumeny dostarczają Uzbekistan i Kazachstan. Nie są przewidziane źródła z innych krajów do wypełnienia gazociągu, a plany rozszerzenia składu uczestników projektu gazociągu Turkmenistan-Chiny nie są uwzględnione w istniejącym schemacie dystrybucji wolumenów gazu dostarczanego do Chin” – napisało turkmeńskie MSZ. Propozycja Moskwy 12 sierpnia 2023 r. Turkmenistan ostrzegł Rosję przed próbami rozszerzenia swojego wpływu na łańcuch dostaw gazu ziemnego z Azji Środkowej do Chin po tym, jak Moskwa zaproponowała, by inne kraje mogły przystąpić do "unii gazowej” z Kazachstanem i Uzbekistanem. Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan pompują gaz do Chin rurociągiem przecinającym te trzy kraje. Lwia część gazu pochodzi z Turkmenistanu, ponieważ dwa pozostałe kraje borykają się z silnym wzrostem krajowego zapotrzebowania na ten surowiec. Rosja, która próbuje otworzyć nowe azjatyckie rynki dla swojego gazu po tym, jak kraje zachodnie nałożyły na nią sankcje w związku z wojną z Ukrainą, w 2022 roku zaproponowała, że tworzy unię gazową z Kazachstanem i Uzbekistanem, która ułatwiłaby dostawy i eksport gazu do tych państw i stron trzecich. Czytaj też:

