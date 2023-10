Dane KE ws. polskiej luki VAT. "W 2021 r. widać bezprecedensową poprawę"

Luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku wyniosła w Polsce 3,3 proc. potencjalnych wpływów (1 694 mln euro) w 2021 r. – poinformowała Komisja Europejska.

"W ujęciu nominalnym ogólna luka VAT w UE zmniejszyła się o około 38 mld euro, z 99 mld euro w 2020 r. do 61 mld euro w 2021 r., co stanowi bezprecedensową poprawę w porównaniu z poprzednimi latami. Szereg państw członkowskich, takich jak Włochy (-10,7 punktu procentowego) i Polska (-7,8 punktu procentowego), odnotowało szczególnie znaczące spadki krajowych wartości luki VAT" – czytamy w komunikacie.

Przyjęta w kwietniu br. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r. Według przedstawionych szacunków Ministerstwa Finansów z kwietnia br., luka VAT w 2019 r. wyniosła 11,2 proc. potencjalnych wpływów, w 2020 r. – 9,3 proc., w 2021 r. – 3,1 proc. i w 2022 r. – 4,9 proc.

Dziura w budżecie? Premier: Sytuacja budżetowa jest bardzo dobra

Premier Mateusz Morawiecki zaprzecza spekulacjom opozycji o rzekomej dziurze budżetowej. Podkreśla, że sytuacja finansowa Polski jest bardzo dobra. – Niektórzy politycy już zaczęli narzucać narrację o rzekomo wielkiej dziurze budżetowej, podczas gdy w rzeczywistości sytuacja budżetowa jest dziś bardzo dobra – mówi szef rządu w nowym odcinku swojego podcastu. Wcześniej informacja rozsiewane przez opozycję dementowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Według premiera takie głosy ze strony partii opozycyjnych mogą być początkiem "wielkiego odwrotu od ich obietnic wyborczych". – Takiego samego, jaki Polacy pamiętają z roku 2007 i z kolejnych lat. Wtedy także pan Tusk (szef PO Donald Tusk - PAP) obiecywał, że nie podniesie wielu emerytalnego, a to zrobił. Obiecywał również podatki obniżone do poziomu 15 proc. i to CIT, PIT i VAT. Niczego takiego nie zrobił – przypomina Mateusz Morawiecki.

