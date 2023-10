Ukraina ma plan stworzenia "zielonego korytarza"

Ministerstwo Rozwoju Wspólnot, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy rozpoczęło negocjacje z Mołdawią i Rumunią w sprawie utworzenia "zielonego korytarza" między punktami kontrolnymi Reni (Ukraina), Giurgiuleşti (Mołdawia) i Galați (Rumunia), aby przyspieszyć eksport ukraińskich produktów rolnych. Uruchomienie tej trasy było kluczowym tematem negocjacji z udziałem wiceministrów poszczególnych państw.

Propozycja wprowadzenia "zielonego korytarza" obejmuje szereg zadań środków dla wszystkich trzech krajów. "Przede wszystkim chodzi o wspólne kontrole Ukrainy i Mołdawii oraz skoordynowane kontrole pomiędzy Mołdawią i Rumunią. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli zmniejszyć liczbę postojów dla ciężarówek, a tym samym przyspieszyć proces kontroli. To rozwiązanie pozwoli pozwolą nam zająć się kwestią kompleksowego rozwoju infrastruktury na granicy ukraińsko-mołdawsko-rumuńskiej" – przekazała strona ukraińska.

Dużo pracy

Aby utworzyć korytarz, potrzeba podjąć szereg innych kroków. To m.in. rozbudowa punktu kontrolnego Reni. Umożliwi to przedstawicielom mołdawskich organów kontrolnych przeprowadzenie wszystkich niezbędnych procedur.

Plan uruchomienia "zielonego korytarza" oznacza także przebudowę drogi Reni – Galați i jej rozbudowę z 2 do 4 pasów ruchu, a także dodatkowe wyposażenie techniczne na punktach kontrolnych. Obecnie przez punkt kontrolny Reni – Giurgiuleşti codziennie przejeżdża około 50 ciężarówek. Jest to jednak jedno z kluczowych przejść drogowych prowadzących do rumuńskich portów.

Rada Najwyższa (parlament Ukrainy) ratyfikowała 24 sierpnia poprawki do umowy między Ukrainą a Mołdawią o transporcie kolejowym. Przyjęte zmiany umożliwią ruch tranzytowy na odcinku Etulia (Mołdawia) – Reni (Ukraina) – Giurgiuleşti (Mołdawia), bez trzydniowego postoju w Reni.

