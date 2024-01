"Mamy potwierdzenie z KE". Polska otrzyma środki z funduszy strukturalnych

Jak przekazała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, KE uznała, że Polska spełniła pozostałe wymagania niezbędne do odblokowania środków.

"Mamy potwierdzenie z KE – Polska spełnia 3 ostatnie warunki niezbędne do pełnego uruchomienia funduszy strukturalnych – 76 mld euro na realizację programów do 2027r." – napisała w mediach społecznościowych szefowa MFiPR.

Zablokowane fundusze

Przypomnijmy, że środki z funduszy strukturalnych dla Polski zostały zablokowane w październiku 2022 roku. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw polityki regionalnej Stefan de Keersmaecker przekazał wtedy, że Polska w przedstawionej przez siebie ocenie sama wskazała, iż nie spełniała jednego z warunków podstawowych, umożliwiających wypłatę środków na trzy programy operacyjne w ramach polityki spójności. Chodziło między innymi o zgodność z Kartą Praw Podstawowych. W dokumencie zapewnione jest "prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu".

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekonywało jednak, że w dokonanej samoocenie Polska "potwierdziła spełnienie wszystkich 20 warunków horyzontalnych". 14 warunków zostało szybko zaakceptowanych przez KE. Natomiast w sprawie pozostałych sześciu punktów toczył się "dialog techniczny".

Do Polski płyną środki z KPO

Również w piątek pojawiła się informacja o wypłacie pierwszej transzy środków z Krajowego Planu Odbudowy. To kwota ponad 332 mln złotych. Pieniądze pochodzą z zaliczki w wysokości 5 mld euro, jaka trafiła do Polski pod koniec grudnia z programu REPowerEU, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy.

Część dotacyjna zaliczki, ponad 550 mln euro (ok. 2,5 mld zł) jest wykorzystywana na bieżące finansowanie inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas wypłacono ponad 53 mln zł.

18 stycznia PFR zaczął wypłacać ponad 322 mln zł na wsparcie kolejnych projektów.

