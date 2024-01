Terminal w Świnoujściu pobił rekord. Orlen podał dane

To o 57 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy terminal opuściło 5 357 cystern. Orlen ocenia, że ten rok może okazać się jeszcze lepszy. Do 28 stycznia br. liczba cystern z LNG, które wyjechały z terminala, jest większa o ponad 112 proc. niż przez cały styczeń 2023 r.

Obajtek: Dostarczamy surowiec najwyższej jakości

Prezes Orlenu Daniej Obajtek powiedział, że spółka staje pracuje nad "zwiększeniem atrakcyjności oferty handlowej i optymalizacją logistyki, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na LNG małej skali ze strony zarówno klientów przemysłowych, jak i komunalnych".

– Jednak przede wszystkim dynamiczny rozwój tego rynku nie byłby możliwy bez dywersyfikacji dostaw i silnej pozycji koncernu na międzynarodowym rynku gazu. Dzięki temu Grupa Orlen jest w stanie zapewnić swoim klientom pewne dostawy surowca najwyższej jakości" – podkreślił Obajtek, cytowany w komunikacie.

Terminal w Świnoujściu. Sprzedaż LNG rośnie z roku na rok

Sprzedaż LNG małej skali w Świnoujściu rośnie co roku od początku działania terminala z wyjątkiem 2022 r., kiedy w Europie doszło do kryzysu energetycznego wywołanego działaniami Rosji.

LNG sprowadzane przez Orlen do Polski jest w większości regazyfikowane i wprowadzane do ogólnopolskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Jednak dynamicznie rośnie także wolumen surowca, który trafia do odbiorców w postaci skroplonej. Są wśród nich klienci przemysłowi różnych branż, ale także odbiorcy indywidualni przyłączeni do wyspowych systemów gazowych. Systemy te nie mają połączenia z siecią ogólnopolską, dlatego gaz jest dostarczany tam w formie LNG a następnie regazyfikowany w lokalnych stacjach regazyfikacyjnych – wyjaśniono w materiale.

Oprócz terminalu w Świnoujściu, Grupa Orlen prowadzi sprzedaż gazu skroplonego również z zakładów w Grodzisku Wielkopolskim i Odolanowie, a także ze stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie na Litwie, której jest wyłącznym użytkownikiem od kwietnia 2020 r. Całkowity wolumen sprzedaży LNG małej skali przez Orlen, uwzględniający wszystkie wymienione punkty załadunku, wyniósł w ubiegłym roku prawie 200 tys. ton.

Orlen – narodowy czempion z Płocka

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20.

