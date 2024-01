Rekordowa upadłość firm. Konfederacja przypomina swoje postulaty dla przedsiębiorców

We wtorek na konferencji prasowej w Sejmie poseł Michał Wawer i Michał Sypniewski przypomnieli propozycje Konfederacji dla przedsiębiorców. Podstawowe postulaty to powrót do składki zdrowotnej w formie ryczałtowej, która jest odliczana od podatku dochodowego, wprowadzenie kasowego PIT-u, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i koniec blokowania kont przez Urzędy Skarbowe i ZUS.

Konfederacja: Cena tragicznej polityki wdrożonej w czasie pandemii

Michał Wawer powiedział, że niestety rok 2023 był rokiem wielu niechlubnych rekordów. – Jesteśmy tu dzisiaj, żeby porozmawiać o kolejnym z nich, tym niechlubnym rekordem był rekord upadłości polskich firm. Z rynku zniknęło 220 tys. firm, w większości jednoosobowych działalności gospodarczych. Kolejne 372 tys. działalności zawiesiło swoją działalność. To oznacza, że w ubiegłym roku zlikwidowano o 10 tys. więcej firm, niż w roku poprzednim. Jeżeli komuś się wydawało, że koszty pandemii i koszty fatalnej polityki gospodarczej prowadzonej w ostatnich latach to już historia, niestety rzeczywistość i statystyki pokazują, że dopiero zaczynamy płacić cenę za tę tragiczną zgodnie przez Platformę i PiS prowadzoną politykę wdrożoną w czasie pandemii – powiedział.

Zatory płatnicze w ponad 260 tys. firm

Parlamentarzysta Konfederacji dodał, że do tych wszystkich upadłości dochodzi problem zatorów płatniczych, które przekroczyły w polskich przedsiębiorstwach 9 miliardów złotych. – A zaległości w płatnościach w zeszłym roku dotyczyły aż 264 tys. firm. Czyli na dodatek do kilkuset tysięcy firm zamkniętych i zawieszonych mamy kolejne 260 tys. firm, które nie mają płynności, które mają zatory płatnicze – zwrócił uwagę.

Bariery dla rozwoju przedsiębiorczości

– W Polsce mamy dziesiątki różnych barier dla rozwoju przedsiębiorczości, dla funkcjonowania normalnych firm. Te bariery niestety są mnożone przez każdy kolejny rząd, niezależnie od tego, czy jest to pod barwami SLD, czy pod barwami PiS-u, czy pod barwami Platformy Obywatelskiej, kolejne bariery dla polskiej przedsiębiorczości rosną. Brakuje cały czas możliwości kasowego PIT-u, odliczania składki zdrowotnej od podatku i możliwości rozliczania składki zdrowotnej ryczałtowo – kontynuował.

Wskazał również na bardzo wysokie i co roku podnoszone składki na ZUS.

Wawer: Model zmierzający do dominacji międzynarodowych korporacji. Nie pozwólmy na to

W dalszej części Wawer mówił o kwestii braku stabilnego i bezpiecznego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorców z uwagi na stopień przeregulowania prawa. – Przedsiębiorcy obawiają się nieustannych zmian przepisów prawnych. Przepisy podatkowe mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc i to w dodatku nieraz z efektem wstecznym – powiedział, dodając, że są całe branże, które funkcjonują w stanie ciągłego strachu przed zmianami interpretacji przepisów podatkowych i ich działania wstecz.

– To jest model zmierzający do tego, żeby Polska stała się krajem zdominowanym przez wielkie międzynarodowe korporacje. […] Nie pozwólmy na to, żeby Polska stała się krajem zdominowanym wyłącznie przez wielkie korporacje – podkreślił, przypominając, że państwo nierzadko przyznaje tym podmiotom przywileje niedostępne dla małych i średnich firm.

Następnie Marcin Sypniewski przypomniał propozycje ugrupowania.

