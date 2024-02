"Takiej Europy chcecie?" Jaki punktuje klimatyczną agendę Unii

Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki opublikował na X (dawniej Twitter) nagranie dotyczące niszczącej Europę ideologii klimatycznej.

– Chiny w cztery dni wydobyły więcej węgla niż Polska przez cały rok. Indonezja osiągnęła poziom naszego rocznego wydobycia w 22 dni. Zachowują się tak, jakby nie słyszeli o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, przez którą unijni komisarze muszą latać prywatnymi odrzutowcami na szczyty klimatyczne i zmuszać Europejczyków do płacenia horrendalnych podatków. Chiny wydobyły ponad 414 milionów ton węgla. Dla porównania polskie kopalnie zdołały wydobyć zaledwie 49 milionów ton węgla, ale to nam każe się zamykać je w imię ekologii – mówi na nagraniu Jaki.

Jaki: UE może stać się uzależniona od Chin

Jako drugi przykład likwidowania europejskiej produkcji na rzecz Chin, Jaki podaje branżę samochodową.

– Unia Europejska zaplanowała, że od 2035 roku nie będzie można rejestrować samochodów spalinowych. Kto na tym skorzysta? Chiny. Reuters pisze, że do 2030 roku Unia Europejska może stać się uzależniona od Chin tak samo jak była uzależniona energetycznie od Rosji. Unijne zapotrzebowanie na elementy potrzebne do budowy pojazdów elektrycznych wzrosły od dziesięciu do trzydziestu razy. Kto inwestuje w kopalnie węgla, wydobywa węgiel, żeby mieć tanią energię do produkcji tych zielonych technologii? Chiny – przypomina europoseł.

– Trzeba być idiotą, żeby oddać własny przemysł w czyjeś ręce w imię ekologii, a potem jeszcze zapłacić mu za wytworzenie czegoś, co można było samemu zrobić. I taką właśnie politykę prowadzą wasi progresywni wybrańcy w Europie. Najpierw wobec Rosji, teraz wobec Chin. Kto na tym straci? My. Pytanie, czy takiej Europy chcecie? – pyta Jaki.

Czytaj też:

Mocarstwo zwiększa wydobycie węgla. "Nie chcemy być jak Europa"Czytaj też:

Von der Leyen chce więcej na klimat. "Musimy przejść od miliardów do bilionów"Czytaj też:

Kolejne opłaty na "walkę o klimat". Konfederacja: Dość tego ekoterroryzmu i absurdu