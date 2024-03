"Nie możemy do tego dopuścić". Morawiecki ostrzega Polaków

W połowie marca Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z przyjętym dokumentem państwa członkowskie UE będą miały obowiązek gromadzenia danych na temat charakterystyki energetycznej i renowacji budynków. Będą także musiały stworzyć krajowe plany renowacji budynków, którego celem będzie doprowadzenie do dekarbonizacji wszystkich budynków w UE do 2050 roku. Dyrektywa jest częścią Zielonego Ładu – programu, który dąży do drastycznego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w państwach UE.

Zmiany dotkną także rynku kotłów gazowych. Od 2025 roku nie będzie już możliwości ich zakupienia. Z kolei od 2030 takie urządzenia nie będą instalowane w nowych budynkach. Co za tym idzie, zakończone zostaną programy dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe.

Morawiecki ostrzega

Były premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że nowe unijne przepisy, przyjęte przy poparciu części europosłów obecnej koalicji rządzącej, będzie skutkować ogromnymi kosztami dla Polaków. Polityk określa dyrektywę jako "kolejną fanaberię Europejskiego Zielonego Ładu".

– Po pierwsze, brak finansowania instalacji pieców gazowych i to już od początku przyszłego roku. To ogromne zagrożenie dla programu Czyste Powietrze. Aż 700 tysięcy Polaków złożyło wnioski, aby zainstalować je w miejsce tzw. kopciuchów – wskazał polityk PiS.

– Po drugie, obowiązek zero emisyjności nowych budynków, wprowadzony maksymalnie do 2030 roku. W ciągu kolejnych 20 lat będzie to dotyczyło wszystkich istniejących budynków. Kto poniesie ten wielki koszt? Nikt z popierających tę decyzję tego nie powiedział – kontynuował Morawiecki.

Dalej były premier mówił o ogromnych wydatkach związanych z krajowym planem renowacji budynków. Uderzy on przede wszystkim w najmniej zamożnych Polaków. Jak powiedział, Polsce grozi "ubóstwo mieszkaniowe". – Nie możemy do tego dopuścić. PiS zawsze będzie bronić polskiego interesu – podsumował Morawiecki.

