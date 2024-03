Koniec flag LGBT przy ambasadach USA? Biden uległ Johnsonowi

Warunek dot. pełnego finansowania państwa (chodzi o ponad 850 mld dolarów), postawił prezydentowi USA spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Bloomberg podaje, że finalny pakiet przepisów dotyczących wydatków, który musi zostać uchwalony do piątku, aby zapobiec problemom finansowym rządu federalnego, obejmuje przepis zakazujący wywieszania flag LGBTQ+ przed ambasadami USA.

Prezydent Joe Biden miał zgodzić się na to, by misje dyplomatyczne nie mogły wywieszać tęczowych flag. Administracja Joe Bidena przyznała ambasadom upoważnienie do wywieszania flag LGBTQ+ w kwietniu 2021 r. W ten sposób zmieniono zasady poprzedniej administracji, które zakładały, że na oficjalnych masztach dozwolone były wyłącznie flagi USA.

To jednak nie koniec warunków stawianych przez Johnsona. Bloomberg News informuje, że republikański spiker zażądał od prezydenta wprowadzenia zakazu finansowania agencji zajmującej się niesieniem pomocy Palestynie. Jest to odczytywane jako ukłon w stronę Izraela.

Dwa dni temu Bloomberg podał, że przywódcy Kongresu i Biały Dom doszli do porozumienia w sprawie finansowania rządu USA do 30 września. Stało się to po sześciu miesiącach ostrych starć ideologicznych, opóźniających przyjęcie rocznego planu wydatków.

Dług Stanów Zjednoczonych przekroczył 30 bilionów dolarów

W ubiegłym roku administracja USA wezwała Kongres do podniesienia poziomu zadłużenia, który przekroczył wtedy 31,4 biliona dolarów. Republikanie, którzy obecnie kontrolują Izbę Reprezentantów, sceptycznie podchodzą do zwiększania zadłużenia i naciskają na zmniejszenie wydatków rządowych.

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen powiedziała wcześniej, że departament będzie musiał podjąć "nadzwyczajne środki", aby zapobiec niewypłacalności po osiągnięciu przez kraj pułapu zadłużenia.

