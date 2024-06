Ponad 7 tys. zł. GUS podał, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w Polsce

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 0,1 proc." – czytamy w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2023 r. wahało się od 4702,56 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 12822,80 zł w sekcji Górnictwo i wydobywanie. Było to odpowiednio o 34,3 proc. mniej i o 79,2 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, podano także.

"W 2023 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2022 r. o 480,00 zł w okresie od stycznia do czerwca i o 590,00 zł w okresie od lipca do grudnia – wyniosło odpowiednio 3490,00 i 3600,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca stanowiło 49,2 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych, natomiast w okresie od lipca do grudnia 50,8 proc. Według danych wstępnych w grudniu 2023 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 412,3 tys. zatrudnionych osób" – podał GUS.

Inflacja w Polsce

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,8 proc. w maju 2024 r. w ujęciu rocznym – podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy wyniósł 3,8 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w maju br. 2,4 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,3 proc. w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,1 proc. w maju wobec 3,5 proc. w kwietniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3 proc. w maju wobec 3 proc. w kwietniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,5 proc. r/r w maju 2024 r. wobec 2,4 proc. r/r w kwietniu.

